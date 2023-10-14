與日本福岡市市長會面！蔣萬安大聊一蘭拉麵

台北市長蔣萬安前天和來台招商的日本福岡市市長高島宗一郎會面，聊天話題不忘美食，他除了在一開頭不久就提到一蘭拉麵是他和兒子蔣得立的最愛，也分享了台北國際牛肉麵節剛剛結束，兩位美食愛好者聊起吃的話題，聊得滿是笑容。

蔣萬安在臉書分享這場會面「你知道一蘭拉麵發源自哪裡嗎？」就是源自福岡。高島市長說福岡是拉麵天堂（ramen paradise），蔣萬安說，一定會找機會帶兒子去福岡市吃拉麵，還拿出手機，秀出一張太太的照片，指她在2019年去福岡，在台下聽高島市長演講，談他如何把一座博物館改造成一間「工程師咖啡店/酒吧」（engineer cafe & bar）高島市長很驚訝，也很開心。

蔣萬安表示，他也和高島市長談到「福岡經驗」高島市長出任福岡市長已經14年左右，福岡從2014年成為日本國家級戰略特區，一步步成為年輕人口集聚、日本創新創業最活躍的城市之一。玉山銀行福岡分行在今年9月1日開業，台新銀行也即將進駐，這就是城市活力的最好證明。

蔣萬安表示，兩人相約在既有的創新創業合作備忘錄基礎上，進一步推動「台北福岡新創基地共享計畫」（Start-up Space Sharing Program / Passport 任意通），讓雙方的新創人才可以共享彼此的新創空間，高島市長很願意一起推動。

蔣萬安說，晚宴致詞時公開談到，致力打造台北成為創業家友善城市（founder friendly city）。接下來3月在台北舉辦的智慧城市展，將會是「人工智慧驅動」（AI driven smart city expo），也邀請高島市長組團參加。

蔣萬安另在臉書中介紹「你知道羽生結弦來自哪裡嗎？」日前宮城縣的村井嘉浩知事一行來訪台北市政府。宮城縣正是世界知名的花式滑冰選手羽生結弦的故鄉。

蔣萬安說，他與村井知事的交流以溫暖開場、也以笑容作結。他很鄭重的表達了對台灣在日本311大地震後援助的感謝，還說「每看一眼台灣善款捐贈的醫院，宮城縣民們對台灣的感謝與好感就更增加一分」也進一步聊到雙方要加深防災、韌性城市建設的互訪交流。

蔣萬安表示，自己身為歷史與動漫的愛好者，很喜歡知事贈送的奧州獨眼龍伊達政宗的Q版徽章，也特別邀請榮任日本全國知事協會會長的村井知事，能帶領全日本的縣市長們一同組團蒞臨台北市主辦的2025世界壯年運動會。

會面的最後，蔣萬安打了個噴嚏，村井知事幽默作結說，他有花粉症，常打噴嚏，而在日本通常認為有這種症狀的都是文化人，讓現場笑成一片。 台北市長蔣萬安（右）前天和來台招商的日本福岡市市長高島宗一郎會面。圖／台北市政府提供

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