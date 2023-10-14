聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」施明德：現在是表態時刻

聯合報／ 記者林河名／台北即時報導
民進黨前主席施明德。聯合報資料照
民進黨前主席施明德。聯合報資料照

「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」針對以巴衝突，民進黨前主席施明德13日在臉書寫下這兩句話，記者追問他的感受，他忍不住哽咽，並表示「現在是表態的時刻」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，這場突襲讓以色列時隔50年再次進入全面戰爭狀態，加薩地區陷入戰火之中，雙方迄今死傷慘重。

蔡英文總統8日透過總統府發言人對傷亡民眾表達哀悼與慰問，並對恐怖主義與攻擊平民表達譴責，宣示「將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的暴力威脅，與對民主自由的傷害」。副總統賴清德也表示，台灣持續與國際社會站在一起，共同譴責恐怖主義威脅及對平民的暴力攻擊，支持透過和平方式化解對立。

相對於蔡賴表態「譴責恐怖主義」，被視為支持以色列，施明德則在臉書貼文：「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」

施明德對巴勒斯坦的關心已久。2019年7月，施曾有一段「告別世界之旅」，他自述於氣溫常常在攝氏44度上下的酷熱中，連續將近一個月每日頂著烈陽徒步7小時以上有時還超過11個小時，跋涉於亞斯文、阿布辛貝、盧克索、阿卡巴的沙漠、丘陵，拜訪神殿、法老陵寢、金字塔、死海以及伯利恆、哭牆…。

他在途中寫下「回眸─美麗島事件40周年感言」，提及自己一生的奮鬥與苦難都獻祭給了兩大使命：第一、結束台灣的殖民統治，使台灣享有自由；第二、反對極權、獨裁、貪腐的不義政權，為台灣人民爭人權。其中，他很欣慰在有生之年就看到台灣已經是一個主權、獨立和自由的國家。

他在文章中表示，有人會挑剔擁有國際法四要素「領土、人民、政府、主權」的台灣還不是一個正常化的國家，他反問，什麼是正常化國家？那類國家才算「正常」國家？大英帝國迄今沒有成文憲法，紐西蘭、澳大利亞、加拿大的國家元首還都共用大英帝國的女皇伊利莎白，它們算不算「正常」國家？

至於有人會說台灣沒有加入聯合國所以不算是國家。他則認為，在二次大戰以前沒有聯合國，難道那個時代世界上所有國家都不是「正常國家」？施明德表示，台灣已經絕對是個自由的國家，她的困擾，只是有個很大的強鄰；但是，全世界又有幾個國家處於絕對安全的狀態，沒有任何威脅？

台灣的處境，讓施明德有感於巴勒斯坦的苦難。如今以巴衝突再起，他認為，政治人物不能只泡在台灣的2024大選，而跟國際社會脫離了，「現在是表態的時刻！」

「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」施明德臉書貼文之後，有網友留言表示「真正的智者，才會為巴勒斯坦人哭泣」，並有人批評以色列在美國支持下，占據了巴勒斯坦土地，卻把巴勒斯坦人民趕到加薩走廊控制；但也有人反問：「被擄到加薩的以色列人又算什麼？ 難啊！」

巴勒斯坦 施明德 以色列

延伸閱讀

以色列駐華外交人員家屬遇襲受傷 北京警方：53歲外籍疑犯被捕

外交部：以色列台僑有117人「10餘人願離境」 無包機需求

以巴衝突默示錄：建國神話下的苦難歷史與國族浩劫

地面戰一觸即發！以色列砲兵「像上了發條」 每30秒砲擊加薩走廊

相關新聞

「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」施明德：現在是表態時刻

「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」針對以巴衝突，民進黨前主席施明德13日在臉書寫下這兩句話，記者追問他的感受，他忍不住哽咽，並...

指邀韓國瑜任國民黨副主席是陰謀 邱毅批朱立倫：「黑韓」像恐怖情人

前立委邱毅在臉書表示，國民黨主席朱立倫邀請高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席是陰謀，請君入甕的套，韓國瑜表態拒絕後，朱反...

趙少康稱宋楚瑜代表出訪不知所以 親民黨：戰鬥藍只敢鬥藍

中廣董事長趙少康稱親民黨主席宋楚瑜當年代表前總統陳水扁出訪中國讓親民黨進退失據，又說宋楚瑜代表蔡英文總統參加APEC（亞...

蔣中正日記／首次總統選舉爆內戰民生苦 國代卻只忙爭副手

蔣中正日記在台出版，日記揭露中華民國第一次正副總統選舉，國民黨派系無視內戰戰事吃緊，民生凋敝，為了副總統職位你爭我奪。1948年4月國民大會選舉正副總統同時間，後方民生物價飛騰超越抗戰前數百萬倍，民眾生活困苦，前方戰事失利，共軍圍攻山西臨汾、山東濰縣，兩地陸續失陷，軍事節節敗退，人民生活無所依，國民黨政客卻只想著怎麼奪取副總統職位。

接見加拿大國會議員 蔡總統：盼加支持台灣加入CPTPP

蔡英文總統今天接見加拿大國會議員訪問團，她表示，台灣是加拿大在亞洲地區的第五大貿易夥伴，也是全球第21大經濟體，在全球供...

國際護理協會訪台 蔡總統感謝護理界讓台灣被世界看見

蔡英文總統今天接見「國際護理協會（International Council of Nurses, ICN）」訪團，肯定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。