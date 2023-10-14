「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」施明德：現在是表態時刻

「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」針對以巴衝突，民進黨前主席施明德13日在臉書寫下這兩句話，記者追問他的感受，他忍不住哽咽，並表示「現在是表態的時刻」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，這場突襲讓以色列時隔50年再次進入全面戰爭狀態，加薩地區陷入戰火之中，雙方迄今死傷慘重。

蔡英文總統8日透過總統府發言人對傷亡民眾表達哀悼與慰問，並對恐怖主義與攻擊平民表達譴責，宣示「將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的暴力威脅，與對民主自由的傷害」。副總統賴清德也表示，台灣持續與國際社會站在一起，共同譴責恐怖主義威脅及對平民的暴力攻擊，支持透過和平方式化解對立。

相對於蔡賴表態「譴責恐怖主義」，被視為支持以色列，施明德則在臉書貼文：「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」

施明德對巴勒斯坦的關心已久。2019年7月，施曾有一段「告別世界之旅」，他自述於氣溫常常在攝氏44度上下的酷熱中，連續將近一個月每日頂著烈陽徒步7小時以上有時還超過11個小時，跋涉於亞斯文、阿布辛貝、盧克索、阿卡巴的沙漠、丘陵，拜訪神殿、法老陵寢、金字塔、死海以及伯利恆、哭牆…。

他在途中寫下「回眸─美麗島事件40周年感言」，提及自己一生的奮鬥與苦難都獻祭給了兩大使命：第一、結束台灣的殖民統治，使台灣享有自由；第二、反對極權、獨裁、貪腐的不義政權，為台灣人民爭人權。其中，他很欣慰在有生之年就看到台灣已經是一個主權、獨立和自由的國家。

他在文章中表示，有人會挑剔擁有國際法四要素「領土、人民、政府、主權」的台灣還不是一個正常化的國家，他反問，什麼是正常化國家？那類國家才算「正常」國家？大英帝國迄今沒有成文憲法，紐西蘭、澳大利亞、加拿大的國家元首還都共用大英帝國的女皇伊利莎白，它們算不算「正常」國家？

至於有人會說台灣沒有加入聯合國所以不算是國家。他則認為，在二次大戰以前沒有聯合國，難道那個時代世界上所有國家都不是「正常國家」？施明德表示，台灣已經絕對是個自由的國家，她的困擾，只是有個很大的強鄰；但是，全世界又有幾個國家處於絕對安全的狀態，沒有任何威脅？

台灣的處境，讓施明德有感於巴勒斯坦的苦難。如今以巴衝突再起，他認為，政治人物不能只泡在台灣的2024大選，而跟國際社會脫離了，「現在是表態的時刻！」

「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」施明德臉書貼文之後，有網友留言表示「真正的智者，才會為巴勒斯坦人哭泣」，並有人批評以色列在美國支持下，占據了巴勒斯坦土地，卻把巴勒斯坦人民趕到加薩走廊控制；但也有人反問：「被擄到加薩的以色列人又算什麼？ 難啊！」

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