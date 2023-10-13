國際護理協會訪台 蔡總統感謝護理界讓台灣被世界看見

蔡英文總統今天接見「國際護理協會（International Council of Nurses, ICN）」訪團，肯定該協會長期致力於提升全球的護理專業。她也感謝台灣護理學會積極參與國際會議，促進台灣與各國交流。期許未來，台灣護理界能加深跟ICN的合作，提升全球健康照護的品質，也讓更多人尊重護理專業。

蔡總統致詞說，感謝國際護理協會理事長西普里亞諾（Pamela F. Cipriano），在今年世界衛生組織（WHO）邀請我國衛福部一起出席ICN代表團的午宴。相信在西普里亞諾的帶領下，ICN的努力與貢獻將能提升全球健康照護的品質，也讓更多人尊重護理專業。

蔡總統提到，國際護理協會南裕子（Hiroko Minami）博士曾經擔任ICN理事長，黃璉華教授則是ICN的第三副理事長。南裕子博士除了在日本推動護理教育及專業的發展，更強化亞洲各國護理學會的鏈結，在區域的社區照護及災難護理，扮演著關鍵角色，令人敬佩。黃璉華教授是台灣在ICN的護理專業代表，她期待台灣護理界能加深跟ICN的合作，也請黃璉華持續在國際上為台灣發聲。

蔡總統表示，今年5月，台灣護理學會理事長陳靜敏受邀到愛爾蘭國會發表演說，並以護理師及立法委員身分，呼籲愛爾蘭支持台灣參與WHO。

蔡總統認為，來自護理界的努力，都讓台灣的護理專業能夠被世界看見。她也要藉這個機會特別感謝台灣護理學會，在國際上積極參與各項會議，促進台灣跟各國的交流。未來兩天，台灣護理學會將舉辦國際研討會，探討後疫情時代的護理專業發展。她要再次感謝西普里亞諾和南裕子特別來台共襄盛舉，並祝福訪問行程順利、研討會圓滿成功。

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