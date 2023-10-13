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鄭麗文指高教經費占GDP比率0.39%過少 政院澄清是1.2%

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委鄭麗文。聯合報系資料照／記者周志豪攝影
國民黨立委鄭麗文。聯合報系資料照／記者周志豪攝影

國民黨立委鄭麗文今於立法院質詢時質疑我國高教經費過少，指2019年政府高等教育經費占國內生產毛額（GDP）比率0.39%，遭行政院長陳建仁駁斥。行政院發言人林子倫說明，國際間各國高教經費計算基礎並不相同，據國家發展委員會統計，2019年台灣政府高等教育經費占國內生產毛額（GDP）比率為1.2%，並非鄭麗文所稱0.39%，政院特此澄清。

林子倫表示，近年來包含教育部、國科會、經濟部及農業部等中央政府各部會持續透過補助大學研究發展經費、前瞻基礎建設推動技職實作環境優化及大專校院學生雙語化學習等各項方案，共同挹注台灣高等教育發展。政府也將持續挹注相關資源，以提昇各大專院校發展與高教品質。

高教 鄭麗文 行政院

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