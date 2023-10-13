影／誰是賣國賊？藍喊「黃曙光踹共」 綠嗆「瞎挺馬文君」

中廣董事長趙少康集結「戰鬥藍」，提出恢復特偵組，偵辦潛艦國造召集人黃曙光。民進黨立院黨團上午舉行記者會，抨擊這樣的行為是非不分、邏輯錯亂、打擊潛艦國造英雄。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，馬文君一直說謊，無法講清楚為什麼把國家機密傳遞給非本國的外交單位，國民黨現在不要求馬文君講清楚，是否涉及國家機密外洩，卻把矛頭指向為國家奉獻的上將，國民黨團為選舉包庇黨團成員轉移焦點，令人遺憾。

國民黨團副書記長李德維說，民進黨團指控國民黨團作賊喊抓賊，槍口對著潛艦英雄黃曙光上將，國民黨團就是希望蔡英文、黃曙光說出來，賣國賊是誰，賣台的軍火商將相關文件交給中共大使館，不就是黃曙光說的？明明知道賣台賊是誰，而不把話說清楚，豈不是涉及知情不報，請問蔡英文會接受嗎？

中廣董事長趙少康集結成戰鬥藍，提出恢復特偵組偵辦潛艦國造召集人黃曙光，民進黨立院黨團舉行記者會，抨擊這樣的行為是非不分、邏輯錯亂、打擊潛艦國造英雄。記者曾吉松／攝影

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