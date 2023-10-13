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推文化政策 賴清德喊拚台流經濟、十年帶動千億投資

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天推出文化政策，提出「兩個承諾、八項主張」。圖／賴清德競選辦公室提供
民進黨總統參選人賴清德今天推出文化政策，提出「兩個承諾、八項主張」。圖／賴清德競選辦公室提供

民進黨總統參選人賴清德今天推出文化政策，提出「兩個承諾、八項主張」，他承諾未來將寬列文化預算，支持文化發展，並推動跨域的文化治理，透過系統性文化保存、復振國家語言、促進「藝術振興」、推動博物館再升級、建構「地方文化區域治理」、強化藝文工作者權益保障、發展「台流經濟」、建構文化傳播體系等，讓文化永續發展，也使台灣文化走向世界。

今天記者會超過150位文化人參與，包括導演楊雅喆、楊力州、董事長樂團成員吳永吉、林大鈞及歌仔戲名角唐美雲等，橫跨老中青三代。另外，文總副會長江春男、故宮前院長吳密察、民謠大師陳明章、作家陳耀昌、平路及新境界智庫副董事長童子賢出席，尤其布袋戲大師陳錫煌、歌仔戲大師廖瓊枝及木雕大師陳啟村也到場，讓賴清德相當驚喜。

賴清德第一個主張是推動系統性文化保存，奠立文化根基。他指出，他將推動「再造歷史現場2.0」，將原本由前瞻基礎建設特別預算支持的再造計畫，升級成為常態性的「區域型文化保存」計畫，鼓勵文化資產保存結合城市空間治理，讓當代人在生活中重建歷史感。

賴清德也提出，將復振國家語言，促進多元文化社會共融。他以導演吳念真執導的電影「多桑」為例，他說，蔡振南飾演的多桑在電影裡面曾說，「兩個台灣人，生出一個外省人」，顯示語言傳承的問題確實是重大的阻礙與傷痛。

賴清德也表示，他將加速推動成立「國家語言研究發展中心」，推動各族群語言及手語的傳承復振及永續發展。他也將健全國家語言教學資源，保障學生選擇任何一種國家語言的學習權。此外是營造多元語言的友善環境，從公營藝文場館優先落實多元族群語言及手語的服務，並支持多元語言的不斷創作與傳播。

賴清德也提出促進「藝術振興」，厚植國家軟實力。他表示，「藝術興國」是相當重要的理念，未來將推動重建台灣藝術史，因為沒有歷史就沒有國家，推動文化藝術振興，歷史是一定要做的事情。藝術史是國家重要且獨特的文化根基，他將推動「重建台灣藝術史2.0」，系統性建構美術史、表演藝術史、音樂史、工藝史、建築史、文學史、影視音史等藝術史的典藏、研究及策展，以藝術史豐富當代台灣文化視野。此外，他也會推動文化教育向下扎根，擴大支持藝文創作，發展藝術產業，支持藝術展會，完善藝術產業法規與制度，活絡藝術市場。

對於文化部所推動的1200元文化幣政策，賴清德也指出，他將持續推動16歲至22歲的青年文化幣，以此促進青年文化體驗，提升文化平權，讓享受文化藝術，成為台灣人的日常。

賴清德也提出博物館再升級、地方文化區域治理、強化藝文工作者的權益保障、壯大台灣文化內容發展「台流經濟」。他說，未來政府將擴大投資台灣文化內容，以政府投資帶動民間投資，希望未來十年帶動至少千億以上的投資規模，支持影視、流行音樂、圖文及數位傳播、設計、動漫、遊戲、文化科技等領域的發展，同時要推動投資抵減，促進跨國合資合製，進一步形塑國家文化品牌。此外，也會推動文化科技創新發展，加速文化內容生產及數位文化傳播。

最後賴清德說，希望建構文化傳播體系，讓台灣文化走向世界。發展「平台」是文化傳播的重要戰略，未來他將持續強化台灣的公共媒體及國際頻道，向世界傳播台灣觀點及台灣文化。他也將支持台灣OTT（串流媒體服務）平台國際化，讓全球觀眾能透過來自台灣的OTT平台，看見台灣及亞洲的作品。此外，由於台灣有最自由且重視人權的新聞環境，未來他也將努力把台灣打造成「亞洲媒體中心（media hub）」。

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