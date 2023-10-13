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邱毅：朱立倫「黑韓」手法像恐怖情人求愛不成

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜（右）、民眾黨總統參選人柯文哲（左）。圖/取材自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜（右）、民眾黨總統參選人柯文哲（左）。圖/取材自韓國瑜臉書

前立委邱毅在臉書表示，國民黨主席朱立倫邀請高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席是陰謀，請君入甕的套，韓國瑜表態拒絕後，朱反咬韓主動求官，「這種黑韓手法，就是一般恐怖情人的惡行，恐怖情人求愛不成，便黑對方，毀滅對方，想置對方於死地。」

邱毅表示，國民黨總統參選人侯友宜在朱立倫後跟進，把戰鬥藍記者會上韓國瑜說的一句「兄弟相挺」客氣話大做文章，目的就是想塑造韓只支持侯、所謂桶箍是替侯勸退柯郭。

邱毅說，據他了解，韓國瑜本意是做公平公正的桶箍，不偏袒在野三人的任一方，所以才說人人都是桶箍、代表人民的期待來做桶箍等話。朱立倫黑韓行徑激化了廣大韓粉的憤怒，網路調查「柯韓配」支持度飆高到76％，「看來朱立倫是枉做小人，偷雞不著蝕把米，自取其辱了！」

韓國瑜 朱立倫 邱毅

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