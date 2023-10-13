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中國延長對台貿易壁壘調查 賴清德：企圖影響每場選舉

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天推出以文化為主軸的國政願景，期待藝文界人士與他一起用文化深耕台灣。記者潘俊宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天推出以文化為主軸的國政願景，期待藝文界人士與他一起用文化深耕台灣。記者潘俊宏／攝影

中國宣布延長對台灣的貿易壁壘調查，直到明年1月12日，也是台灣總統大選前一天。媒體今天問民進黨總統參選人賴清德，這是介入台灣大選嗎？是否擔心中國單方面停止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）？

賴清德回應，他講幾個社會公認的事實，中國不放棄武力併吞台灣，這是事實，中國為了達到併吞台灣的目標，一定會運用文攻武嚇各種手段，甚至也會企圖影響每一場選舉。台灣人民經過那麼多年來民主洗禮，應該看得非常清楚。

賴清德表示，他還是要強調，台灣人民與人為善，熱愛和平，希望跟中國做朋友，並不希望成為敵人，他也公開講過，只要能夠滿足對台灣的對等、尊嚴，很樂意跟中國交流合作，增進兩岸人民福祉。他擔任行政院長時，曾說兩岸有共同敵人，就是天災、地變、傳染病，也有共同目標，就是增進兩岸人民福祉，如果中國政府多站在人民福祉立場來看，很多問題都可以化解。

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