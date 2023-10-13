中國延長對台貿易壁壘調查 賴清德：企圖影響每場選舉
中國宣布延長對台灣的貿易壁壘調查，直到明年1月12日，也是台灣總統大選前一天。媒體今天問民進黨總統參選人賴清德，這是介入台灣大選嗎？是否擔心中國單方面停止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）？
賴清德回應，他講幾個社會公認的事實，中國不放棄武力併吞台灣，這是事實，中國為了達到併吞台灣的目標，一定會運用文攻武嚇各種手段，甚至也會企圖影響每一場選舉。台灣人民經過那麼多年來民主洗禮，應該看得非常清楚。
賴清德表示，他還是要強調，台灣人民與人為善，熱愛和平，希望跟中國做朋友，並不希望成為敵人，他也公開講過，只要能夠滿足對台灣的對等、尊嚴，很樂意跟中國交流合作，增進兩岸人民福祉。他擔任行政院長時，曾說兩岸有共同敵人，就是天災、地變、傳染病，也有共同目標，就是增進兩岸人民福祉，如果中國政府多站在人民福祉立場來看，很多問題都可以化解。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言