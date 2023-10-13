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吳清基久任台灣教育大學系統主席 監院要教育部改進

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
教育部前部長吳清基。本報資料照片
教育部前部長吳清基。本報資料照片

監察院教育及文化委員會通過監委葉大華、蘇麗瓊、蔡崇義調查報告，針對輿論批評教育部前部長吳清基退休後擔任多種職務，且久任台灣教育大學系統主席，教育部長年忽視高階退休人員再任私校要職之「門神傳統」，要求教育部檢討改進。

監察委員表示，對於吳清基卸任後再任私校及人民團體等情形，監察院經銓敘部、內政部及教育部說明認定，因私立學校、人民團體及大學系統不屬於公務人員服務法所稱「營利事業」，且構成要件須「離開前之職務與營利事業有直接相關者」，依現行機關解釋尚難認定違法。

監委說，大學跨校成立「大學系統」之政策，自民國94年有法源後，迄今已近20年，吳清基擔任大學系統主席自101年第一任開始至今，已是第五任任期，久任長達11年為在任最久之大學系統校長，外界相關疑慮尚未化解。

監委認為，教育部應依法監督大學系統，在釐清大學系統主席資格一事，凸顯教育部過去核准台灣教育大學系統主席人選時，未確實審酌系統所報資料的適法、妥適性，實非周延，且亦導致大學系統相關爭議，因此要求教育部檢討改進。

教育部 監察院 蘇麗瓊

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