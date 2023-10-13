李鴻源口罩國家際賺回扣 陳建仁：汙衊抹黑
行政院長陳建仁率同經濟部長王美花等閣員，前往立法院接受委員備質詢。民進黨立委林楚茵質詢時指，李鴻源日前在直播上，稱口罩國家隊廠商賺取大額回扣一事。陳建仁表示，為了選舉講這種話，實在是昧著良心在講，面對這樣的汙衊抹黑，要在第一時點回應。真的令人憤慨，因為他接受國外媒體訪問時，每個訪問都說到台灣怎麼這麼棒，在短短不到3個月時間，讓每位民眾都能拿到口罩，還能幫助全世界、送到全世界。
王美花表示，口罩生產出來到分配，經過很長一段的努力，大家經歷非常了不起的戰役；現在要讓民眾知道，當時是透過怎樣的努力，才能達到如此成果，希望李鴻源趕快道歉，還給大家一個公道，而這絕對不是不敢告的問題。
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