藍委批「台巴科大」無下文不讓監督 外交部：不實指控

國民黨立委鄭正鈐質疑我國與巴拉圭合作的台巴科技大學計畫運作五年，實體校舍連影子都沒看到，今再稱外交部心裡有鬼，不讓立委監督質詢。外交部今天發聲明表示，台灣巴拉圭科技大學計畫成效良好，外交部從未企圖規避立法委員的監督，但無法接受不實的指控與無理的污衊。

外交部表示，台巴科大是雙方推動教育合作的重要計畫，該大學設有工業工程系、機電工程系、土木工程系及資訊工程系等四個科系，今年已是該計畫運作的第5年，因該計畫實體校舍尚待興建，因此首屆109位學生於就學期間前兩年暫借用巴國奧運委員會的場地研習基礎課程，後兩年則因需要使用實習設備，因此來台在國立台灣科技大學完成課程。

首屆學員皆已於今年7月31日順利畢業，多名畢業生已在國際級企業任職，顯見計畫成效良好，並廣獲巴國各界讚賞。

外交部指出，自始至終願就本案與立法委員坦誠說明與溝通，從未企圖規避立法委員的監督，而鄭正鈐在無視外交部先前對外澄清說明，並且在尚未與外交部查明確認實情的情況下，即透過社群平台公然散布不符事實說法，甚至不當影射計畫經費去路不明。

外交部表示，立委問政或質詢和在社群媒體貼文抹黑污衊政府部門有本質上的不同，鄭正鈐身為擁有最高學歷的國會議員，理應有這種最起碼的認識，而國會議員無視外交部已有說明的公開資訊，一再對外交部和友邦進行惡意攻詰，實已超出問政的公眾認知，外交部要再一次說明實際狀況，也再一次表達無法苟同、極為遺憾的立場。

外交部表示，外交部先前已於9月14日應鄭正鈐辦公室要求派員前往清楚說明本案執行方式，鄭辦又於10月11日發函要求外交部於12日上午派員說明台巴雙邊合作，但鄭正鈐卻在外交部再度派員說明前，於發函當晚就突然於臉書貼文，公然指控「政府『凱子外交』被當『盤子』耍」誤導社會大眾，外交部為正視聽，所以發布新聞稿嚴正駁斥並釐清事實。

外交部指出，鄭重呼籲部分有心人士，勿再運用汙衊外交部及駐外人員、抹黑打擊我國友邦的做法，換取自身聲量或試圖轉移社會輿論對當前社會熱議案件的焦點。

外交部重申，外交部推動各項國際合作均依行政規範接受國會合理監督，但無法接受不實的指控與無理的污衊。

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