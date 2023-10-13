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立委關切陸延長對台貿易壁壘調查 陳建仁：ECFA影響越來越小

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院長陳建仁今到立法院備詢。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁今到立法院備詢。記者黃義書／攝影

立委關切中國大陸宣布對台貿易壁壘調查延到台灣大選前一天，行政院長陳建仁今天表示，大家都很了解，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對台灣影響越來越小，選舉選到這樣非常沒格調。

陳建仁是在答覆民進黨立委林楚茵質詢時，作了以上表示。陳建仁說，經濟部長王美花表現一向都傑出，認知作戰操作ECFA議題，選舉選到這樣沒格調，更重要是還誤導國人看法， ECFA大家都很了解，對台灣影響越來越小，這種情況下還用ECFA來，不是很好的辦法。

林楚茵說，內政部前部長李鴻源稱口罩國家隊拿回扣。王美花表示，抹黑完全不能接受，對於李鴻源說法，絕對不是不敢告的問題。

陳建仁指出，講口罩一事，令人憤慨，是為了選舉昧著良心在講，汙蔑抹黑，他遇到的外媒，對口罩國家隊等表現都是稱讚，李鴻源還說員山子分洪道是無效浪費，這毫無道理，許多水利專家都說李鴻源的說法是空口說白話。

林楚茵關心外交部在以色列發生武裝衝突後，是否協助國人離開以色列返台，外交部長吳釗燮說，所有國人代表處都保持聯繫，有一位個案要代表處幫忙訂飛機，但訂飛機需個資、外交部沒法做，有教個案怎麼做，但沒多久就看到臉書說外交部都不管，這是對外交部駐外同仁的汙衊。

吳釗燮表示，目前以色列國人的旅行團124人、自由行12人、宗教團8人、一位短期工作者都離境，僑民117人沒有要離境，學生20名中有7位想離境，都在安排中。

陳建仁 ECFA 林楚茵

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