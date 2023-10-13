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韓國瑜抒發心情 指趙少康、郝龍斌吃力不討好「仍義無反顧」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜今在臉書表示，認為中廣董事長趙少康和台北市前市長郝龍斌吃力不討好，最後仍選擇義無反顧，這其實也是他近期的心境寫照。他並針對近期傳出爭取國民黨副主席一事，表示政治可以輕鬆一點，他的個人位置及相關紛紛擾擾一點無關宏旨。圖／聯合報資料照片
高雄市前市長韓國瑜今在臉書表示，認為中廣董事長趙少康和台北市前市長郝龍斌吃力不討好，最後仍選擇義無反顧，這其實也是他近期的心境寫照。他並針對近期傳出爭取國民黨副主席一事，表示政治可以輕鬆一點，他的個人位置及相關紛紛擾擾一點無關宏旨。圖／聯合報資料照片

高雄市前市長韓國瑜今天在臉書表示，中廣董事長趙少康和台北市前市長郝龍斌，吃力不討好，最後仍選擇義無反顧，這也是他近期的心境寫照。對於爭取國民黨副主席，韓國瑜說，政治可以輕鬆一點，他的個人位置及相關紛紛擾擾一點無關宏旨。

韓國瑜只吃，那天參加趙少康和郝龍斌發起的戰鬥藍記者會，他以背著石頭唱歌，吃力不討好，形容趙郝出錢出力，還要擔心被人非議，最後卻仍是選擇義無反顧，奮戰到底，這其實也是他近期的心境寫照與內心憂慮。

韓國瑜表示，他從33歲踏入政壇，在議會、國會衝鋒陷陣，每天意氣風發認真地和民進黨對手唇槍舌戰、近身肉搏，但最後卻逐漸迷失了自我，暮然回首才驚覺自己實在是混太兇，對不起寄與厚望的選民及支持者，因對名利權位不戀棧，所以選在人生最巔峰的44歲，所毅然決然急流勇退，離開政壇回鄉好好地沉澱反省，面對自我。

韓國瑜說，一晃眼16年過去了，在台灣民眾不吝厚愛下，才讓他這位「中年魯蛇」又有機會重新回到政壇，當選民國108年高雄市長及代表國民黨參選4年前的總統大選。

韓國瑜指出，他是修佛之人。弘一法師曾說，肉眼看世界，全是名利；天眼看世界，無盡輪迴；法眼看世界，皆是因果；慧眼看世界，俱是心幻；佛眼看世界，滿是慈悲。

韓國瑜說，這一路走來，他謹守佛家對追求世俗名利權位的告誡，所作的每一個決定、每一個抉擇，都是要利他利人、行善積德，切莫不可深陷貪戀汲營名利權位的泥淖深淵之中。

韓國瑜表示，他此時此刻站出來，顧念的是在台海瀕臨兵凶戰危之際，兩岸能否尋求和平，避免走向戰爭險境；憂心的是在野陣營可否集中力量完成整合，共同團結聚焦下架貪腐民進黨、實現政黨輪替目標；考量的是如何福國利民，創造中華民國下一代安居樂業的未來大局。

韓國瑜說，政治可以輕鬆一點，個人位置及相關紛紛擾擾一點也無關宏旨。真心誠意地邀請大家一起加入行列，大家背著石頭唱歌，讓我們明年士氣高昂一同吟唱著迎接團結勝選、打贏光榮勝仗的凱旋之歌。

韓國瑜 國民黨 郝龍斌 趙少康

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