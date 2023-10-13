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王鴻薇：潘孟安今下班前 公告修正論文供大眾拜讀

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇上午舉行記者會，請問高師大潘孟安連補考都不過，要不要撤銷學位 ？要不要下架論文？還要繼續護航嗎。記者曾吉松／攝影
國民黨立委王鴻薇上午舉行記者會，請問高師大潘孟安連補考都不過，要不要撤銷學位 ？要不要下架論文？還要繼續護航嗎。記者曾吉松／攝影

國民黨立委王鴻薇表示，希望民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，在今天立法院下班以前，公告自己已經修正完成通過審核的論文檔案，給社會大眾拜讀。

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱說，潘孟安的論文，校方8月1日發文，通知未違反學術倫理案，無須撤銷學位，這完全是錯誤的說法，高雄師範大學認定是潘孟安違反學術倫理，屬於論文瑕疵，只是未達到撤銷學位等級。王鴻薇說，民進黨敢不敢跟社會大眾說論文瑕疵，沒有違反學術倫理，沒想到民進黨短短兩個月，就如此睜眼說瞎話，欺騙社會大眾，如此護短，她要請賴清德競選辦公室鄭重向社會道歉。

陳世凱宣稱潘孟安9月8日提交修正後碩士論文，論文通過審核。王鴻薇說，根據高雄師範大學審定報告書，被檢舉人於收到審定報告書之日起，兩個月內完成所有瑕疵之更正，修正後填寫國家圖書館學位論文抽換申請書，由高師大向國家圖書館申請論文抽換，潘孟安現在是指責母校高雄師範大學，在審定通過後，經過一個多月，還沒有及時提出申請嗎？國家圖書館不敢上架新論文？潘孟安修正後的論文是見不得人嗎，為什麼不敢送進國圖？

王鴻薇表示，她兩個月前就說，潘孟安重複率將近54%的論文要補正，幾乎是重寫半本論文，這根本是天方夜譚，除非是學術天才，如果成功，一定會好好檢視，既然潘孟安對自己的新論文如此有自信，希望潘孟安在今天立法院下班以前，公告已經修正完成通過審核的論文檔案，給社會大眾拜讀，也讓她看看這次有沒有抄襲，如果做不到，就是公然欺騙世人，請潘孟安向社會致歉。

潘孟安 民進黨

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