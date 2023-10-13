鄭麗文：民進黨諸多貪汙弊案 陳建仁：國民黨貪汙也層出不窮

行政院長陳建仁上午前往立法院備詢，在面對國民黨立委鄭麗文提及總統參選人賴清德日前在中山大學演講時，被女學生問及如何解決民進黨貪汙弊案一事。就此以女學生的問題再次提問，「對於民進黨諸多貪汙弊案事件，有什麼解決方法」？陳建仁表示有任何貪汙弊案，一定嚴查嚴辦到底。

陳建仁接著說，若來檢討不同年代的弊案情形，會發現政府官員，確實有少數人有這個現象，如國民黨籍行政院前秘書長林益世就是很好的例子。而選舉也到了，很多都是錯假消息，要特別小心，像是Lin bay好油就是這樣的例子，民眾也需要自己判斷。

陳建仁最後指，不同時間貪汙事件發生的情況，從報章雜誌、地方政治人物可以發現，國民黨以及其他，政黨貪汙事件也是層出不窮。 行政院長陳建仁上午前往立法院備詢，國民黨立委鄭麗文提「對於民進黨諸多貪汙弊案事件，有什麼解決方法」？陳建仁表示，國民黨以及其他，政黨貪汙事件也是層出不窮。記者黃義書／攝影

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