立委郭國文指對手發抹黑文宣 陳昆和回有署名歡迎來告

距離明年選舉只剩90天，台南市立委第二選區選情進入白熱化，民進黨立委郭國文今天舉行記者會，批對手陳昆和陣營不斷透過抹黑、造謠及發放黑函的手法打選戰，喊出下架民進黨又說自己「尊賴」，玩兩面手法騙選票，呼籲對方來場乾淨選戰，不然將提告遏止潑糞行為；對此陳昆和回應，文宣上提及的內容均可以查證，且有他的署名負責，郭若覺得有不實可以提告，反而是他提出的質疑都未見郭正面回應。

郭國文指出，選戰開打以來就不斷有黑函流出，他與對手陳昆和是舊識，陳早期也是民進黨支持者，但為了選舉卻可以造謠及不實指控，踢爆後才改署名版本，且陳雖然是無黨籍身分，卻獲得國民黨支持，還學習藍營負面操作，高喊下架國民黨，又說尊重民進黨總統參選人賴清德，毫無核心價值，目的只是想騙取選票支持。

郭國文說，從政超過10年沒看過一場選舉黑函、抹黑文宣這麼多，且內容根本子虛烏有，其中包括他拿光電業者的錢，但清查政治獻金，自己沒有收任何光電業者的捐款，這都可以查到。

對於沿海光電爭議，七股大潮溝自救會會長李和田出面說明，當初漁民及當地居民走投無路找上郭國文陳情，最後才成功擋下光電案，看到文宣上的不實內容，其實漁民心裡都很清楚是誰沒做事。

郭國文希望對手別再抹黑，打場乾淨選戰，若後續仍有相同行為將會提告，對此陳昆和回應，競選總部發出去的文宣上都有他的簽名，以示負責，文宣內容都可以查證，並非隨便亂說，郭陣營若有意見可以提告，他反而想問，自己質疑郭國文施政的部分，對方都有正面回應嗎？ 立委民進黨立委郭國文舉行記者會，指出對手陳昆和陳昆和陣營發放抹黑文宣打烏賊戰，未來將提告應對。記者莊曜聰／攝影 郭國文陣營表示，陳昆和陣營發放抹黑文宣，被拍影片揭露後，才釋出有陳昆和簽名的版本。記者莊曜聰／攝影 立委郭國文批，對手喊出下架民進黨，又說「尊賴」，根本是騙票手段，呼籲來一場君子之爭。記者莊曜聰／攝影

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