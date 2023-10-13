【即時短評】潛艦國造打沉藍白合？

國民黨與民眾黨周六下午針對大選藍白合議題展開會談，這個會談在國民黨猛打潛艦國造爭議的激烈氣氛下尷尬登場，國民黨緊咬潛艦國造小組召集人黃曙光，黃曙光的妹妹黃珊珊卻是民眾黨對話藍白合的代表，國民黨想透過黃曙光，製造民進黨大選的破口，可能傷不了民進黨，卻反而不利藍白合。

藍白合，對民進黨選情，會產生具體威脅，民進黨立委力捧黃曙光，這是一魚兩吃，一方面吹捧民進黨政府的國防政績，另一方面民進黨越是吹捧黃曙光，呈現與國民黨猛攻黃曙光的對峙，那麼對於國民黨支持者來說，就會出現更加嫌惡黃曙光的氛圍，這對促成藍白全面合作來說，絕對不是有利的環境。

黃珊珊是黃曙光最疼愛的小妹，面對國民黨代表對談藍白合，她耳邊可能仍然聽到許多戰鬥藍或者國民黨人士對黃曙光的惡言惡語，除非黃珊珊冷血，否則如何能忍受親哥哥遭人如此政治攻擊，這樣的情況下，又如何能兼顧民眾黨與國民黨對話。

黃曙光與民進黨並無特殊政治關係，甚至因為黃珊珊參選台北市長，曾經受到許多的政治壓力，黃曙光親妹妹要選市長，黃曙光都不敢公開到場祝賀加油，只能低調避開眾人目光，在角落裡為妹妹喝采。

在目前的情況下，就算國民黨在地方基層擁有龐大實力，但是要單憑一己之力，贏得總統與立委選舉，仍然不是容易的事情，藍白合攸關大選情勢的變動，若成，對國民黨選情必有助益，但從當年國親合的發展，這合對民眾黨是生死未卜，要合，真不容易。偏偏潛艦國造這種跨黨派議題，被國民黨拿來猛攻黃曙光之際，不僅可能打不動民進黨，卻影響選民對國民黨的觀感，讓藍白合破局。

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