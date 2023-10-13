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「台巴科技大學」影子都沒 鄭正鈐要外交部清楚交代

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨黨團舉行記者會，立委李德維、鄭正鈐（右）出席，鄭正鈐表示我國與巴拉圭共同推動的「台巴科技大學」計畫運作了5年，實體校舍連影子都沒看到，援助巴國的經費究竟去向何方，隨即引發外交部批評，指鄭汙衊友邦。鄭正鈐上午舉行記者會，質疑外交部是心裡有鬼。記者曾吉松／攝影
國民黨黨團舉行記者會，立委李德維、鄭正鈐（右）出席，鄭正鈐表示我國與巴拉圭共同推動的「台巴科技大學」計畫運作了5年，實體校舍連影子都沒看到，援助巴國的經費究竟去向何方，隨即引發外交部批評，指鄭汙衊友邦。鄭正鈐上午舉行記者會，質疑外交部是心裡有鬼。記者曾吉松／攝影

國民黨黨團舉行記者會，立委李德維、鄭正鈐（右）出席，鄭正鈐表示他日前質詢我國與巴拉圭共同推動的「台巴科技大學」計畫運作了5年，實體校舍連影子都沒看到，援助巴國的經費究竟去向何方，隨即引發外交部批評，指鄭汙衊友邦。鄭正鈐上午質疑外交部是心裡有鬼，不讓立委監督質詢，外交部就是有問題。國民黨立委李德維也請外交部長吳釗燮出來說清楚，是吳釗燮縱容下屬汙衊立委。

外交部 鄭正鈐 吳釗燮

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