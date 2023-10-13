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標示不實不代表安全有問題？李彥秀怒批：士大夫之無恥

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
桃園市兩家業者被查獲進口美國豬肉標示不實，引發在野黨質疑「洗產地」。圖／取自李彥秀臉書
桃園市兩家業者被查獲進口美國豬肉標示不實，引發在野黨質疑「洗產地」。圖／取自李彥秀臉書

桃園市兩家業者被查獲進口美國豬肉標示不實，引發在野黨質疑「洗產地」。事過一周，衛福部長薛瑞元及次長王必勝對於洗產地的說法仍不同調，薛一度認了洗產地，還說「標示不實不代表安全有問題」；王則說全案並非洗產地，而是標示不實。對此，國民黨北市港湖立委參選人李彥秀今怒批士大夫之無恥，是謂國恥。

李彥秀指出，明末清初的著名思想家顧炎武，對士大夫有這樣的評語，「士大夫之無恥，是謂國恥」衛福部網站「使命與願景」上大辣辣的寫著「最值得人民信賴的部會」優化食安五環及生技醫藥政策環境，保障民眾健康。但廟堂之上，西裝革履，領人民納稅錢的薛瑞元、王必勝，卻活像個違法冷凍業者的辯護律師，不但將洗產地硬拗成「標示不實」還背書「食安沒問題」

李彥秀說，試問，衛福部長、次長都在立法院公開替違法業者「緩頰」，底下衛福部官員敢嚴懲重罰嗎？縣市政府稽查人員能不心寒嗎？心存僥倖業者能不歡欣嗎？消費者能安心吃下肚嗎？

她說，「不是走私、是超買」、「不是停電、是跳電」、「不是跳電、是超載」、「不是缺電、是剩不夠多」、「不是施壓、是強烈建議」、「不是蓋牌、是校正回歸」、「不是無薪假、是減班休息」、「不是核食、是福食」、「（雞蛋塗蠟）不是說謊，是用詞問題」民進黨的「超譯辭典」再添二筆「不是洗產地，只是標示不實」「不是食安問題，只是摻偽詐欺」

李彥秀表示，蔡英文總統繼續神隱「數饅頭」，人民早已放棄治療。但是，台灣人民要請問陳建仁院長，這就是行政院「最值得信賴的部會」嗎？人民要請問賴清德主席，這就是「信賴台灣」嗎？

李彥秀 衛福部 美國豬肉

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美豬標示不實有「洗產地」之嫌？ 薛瑞元反駁澄清：會嚴懲

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