竹縣議員連爆賄選當選無效 王婉諭：台灣不可思議之一

新竹縣湖口選區縣議員接連因賄選遭判當選無效，縣議會已啟動解職遞補作業，預計月底將由陳栢誠遞補上任。新竹縣議員先是陳德木在3月遭法院宣判當選無效，5月由范振龍遞補，沒想到范振龍9月就遭判當選無效，創下新竹地方自治史罕見情況，讓立委王婉諭不禁批評「簡直可以列為台灣政壇的十大不可思議之一」。

王婉諭指出，因賄選遭解職的陳德木、范振龍都為國民黨籍，如今遞補的陳栢誠仍為國民黨籍，對新竹縣民來說十分無奈，因為無論如何遞補，都是國民黨的人。她批評，國民黨仗著地方的資源和優勢，完全不顧民眾權益與法治，反正如果賄選被抓到，繼續遞補的還是國民黨的人。

王婉諭表示，這種無奈的現實，就是新竹縣民正在面對的處境，即便法院宣判范振龍確實有現金買票行為而宣告當選無效，但接力賄選的情況實在太荒謬，如今已經要遞補到落選第2位的陳栢誠。

新竹縣議會表示，中選會將召開委員會審議通過遞補人選，由第2高票落選者、國民黨陳栢誠遞補議員缺額。縣議會將根據內政部和中選會的公文，先宣布范振龍解職，再宣布辦理陳栢誠遞補就職，最快10月底前陳栢誠就能正式上任。

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