消防員治療復原誰來顧？ 立委為受傷警消發聲
國民黨團上午舉行「明揚大火後，消防員漫長治療復原誰來顧？為明揚大火中的受傷警消、員工發聲」記者會，立委游毓蘭、廖婉汝、新北市議員林國春出席，為屏東發生的明揚大火，帶走了4 位消防弟兄英勇的生命，也因為這場無情的大火，讓消防員職業安全問題再度浮上檯面。102年至111年全國消防員殉職30人、因公死亡9人、失能4人，受傷更高達914人，可見警消的職業安全風險是系統性的，國家理應在制度上進一步強化消防員職業安全，並保障各種因公所造成的傷病照護以及退休、撫卹。
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