宜蘭縣府專員涉詐遭押 綠要縣府講清楚、藍反譏im.B案

宜蘭縣政府前公共造產專員許智信涉嫌詐騙、貪汙，日前遭地院裁定收押禁見，民進黨立委參選人陳俊宇陣營今批，許是縣長林姿妙親信、也與國民黨立委參選人黃琤婷關係密切，高度懷疑涉詐與選舉募款有關，要求縣府說清楚；林姿妙回應，選舉一到綠營動作多，民進黨難道忘了im.B事件？

許智信是宜蘭縣政府前公共造產專員，被視為林姿妙團隊重要成員之一，近日涉犯詐欺、貪汙，打著為縣府辦活動的名義四處借款，欠債逾億，9月底還不出債務跑路，10月7日被警方在高鐵台北站抓獲，宜蘭地檢署複訊後聲押，宜院9日上午裁定收押。

綠營今開記者會，賴清德陳俊宇宜蘭縣聯合競選總部發言人陳定霖指出，許智信不只是專員，還是林姿妙親信，打著投資標案的名義詐走2億元，縣府卻撇得一乾二淨？縣府裡到底有幾許智信？

聯合競總發言人薛呈懿質問，黃琤婷在臉書上自稱不認識黑道詐騙分子，也沒有財團背景，難道她不認識許智信？從林姿妙當羅東鎮長開始，外界都說許、黃是林姿妙左右「金童玉女」，之前黃在水燈節拜票時，許就在旁邊握手，是否也要切割？

聯合競總總協調、前議長陳文昌表示，據媒體報導，許智信行騙其中一個理由是為了解決林姿妙的官司，他高度懷疑此案也和選舉募款有關，要求林向縣民道歉；競總組織部長、縣議員謝燦輝則批，林姿妙縣長任內弊案連連，從羅東工保區、宜縣衛生局到專員詐騙，縣長必須交代清楚。

林姿妙回應，這件案子已經說得很清楚了，許智信涉案與縣府無關，縣府也不知情；選舉一到，綠營動作連連，難道他們忘了，自己也和im.B詐騙案主謀曾耀鋒關係密切？

黃琤婷反批，民進黨不只騙人民鈔票，還想詐騙人民選票。陳俊宇是立法委員陳歐珀的親戚，後者涉入im.B詐騙案，拿詐團的錢、坐詐團的車，一起做生意、炒地皮；薛呈懿參加羅東鎮長黨內初選時，就用im.B的房子當競辦。陳俊宇詐騙國家、拿補助款蓋豪宅，聯合競總用人也與詐團相關，難道競總是詐團總部？ 賴清德陳俊宇宜蘭縣聯合競總發言人陳定霖（右）、薛呈懿（左）表示，許智信是林姿妙心腹，也和黃琤婷關係密切，要求林、黃說清楚，而非一味切割。記者陳敬丰／攝影 宜蘭縣政府前公共造產專員許智信涉嫌詐騙、貪汙，日前遭地院裁定收押禁見，綠營今開記者會要求縣府說清楚。記者陳敬丰／攝影 國民黨宜藍立委參選人黃琤婷反擊，綠營自己和im.B詐騙集團過從甚密，賴清德陳俊宇聯合競總莫非是詐騙集團總部？圖／黃琤婷競辦提供 民進黨縣議員陳文昌（右）、謝燦輝（左）批評，縣府應針對前公共造產專雲許智信涉貪、涉詐案，以及林姿妙任內多起弊案交代清楚，並向縣民道歉。記者陳敬丰／攝影

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