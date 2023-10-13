快訊

MUJI無印良品推充電器、Type-C線被酸「超盤」！網比價推這款「有優勢」

醫生警告「只剩3個月」！小亮哥菸癮大到差點沒命

星巴克「小熊杯塞」滿額贈 四款Q萌造型快蒐集！ 還有「飲品買1送1」拚手氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談消防權益 陳建仁：鄭文燦已開第一次會議有滿多共識

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁。記者黃義書／攝影

時代力量立法院黨團認為消防適用職安法，應該在立法院院會將相關修法逕付二讀。行政院陳建仁表示，政府和社會各界都同樣地關注消防員的權益，還有他們的安全，他昨天已請行政院副院長鄭文燦邀集各級政府、學者以及相關的民間團體、社會人士討論，昨天已開完第一次會議。

陳建仁指出，針對鄭文燦所舉行會議的成果，大家已經建立了很多共識，未來在消防署以及相關的單位再做進一步的整合，改進以後，我們也會來繼續開會。

陳建仁說，對於消防人員的權益，還有在職業上的安全，行政院都相當的重視，也會繼續來努力，確保每一位我們的消防弟兄，都能夠在最安全，最有保障的情況下，為民眾的身家安全，做最好的把關。他也再一次感謝我們所有消防弟兄大家的努力，政府一定讓消防弟兄得到最好的保障。

行政院 陳建仁 立法院

延伸閱讀

陳建仁：政府會做後盾 讓消防弟兄得到最好保障

影／冷凍雞蛋進口違反採購法？ 陳建仁：依法辦理

政院未開食安會報？陳建仁：不實指控 都是如期召開

國1增設造橋交流道聯絡道 行政院長陳建仁今午前往視察

相關新聞

王鴻薇指論文沒補正 潘孟安稱「烏龍爆料」：9月8日已提交

高師大日前判定屏東縣前縣長潘孟安碩士論文有瑕疵，要求兩個月更正並抽換論文。國民黨立委王鴻薇今天指潘孟安沒抽換，批潘的學術...

「Linbay好油」翻車易查 假訊息藏鏡人難追...拆解中共對台認知作戰產業鏈

認知作戰在台灣已形成一條產業鏈，由中共出資指揮，台灣的親中企業、公關公司與網軍負責執行；過去已有很多案例製造台灣社會的對立與矛盾，未來仍會有層出不窮的事件再上演。

【即時短評】潛艦國造打沉藍白合？

國民黨與民眾黨周六下午針對大選藍白合議題展開會談，這個會談在國民黨猛打潛艦國造爭議的激烈氣氛下尷尬登場，國民黨緊咬潛艦國...

標示不實不代表安全有問題？李彥秀怒批：士大夫之無恥

桃園市兩家業者被查獲進口美國豬肉標示不實，引發在野黨質疑「洗產地」。事過一周，衛福部長薛瑞元及次長王必勝對於洗產地的說法...

問民進黨貪汙怎解？陳建仁舉「他」為例：少數官員有貪汙

行政院長陳建仁上午與國民黨立委鄭麗文，兩人為了民進黨政府有無貪汙舞弊問題，言語交鋒不斷。鄭麗文說，副總統賴清德被大學生提...

竹縣議員連爆賄選當選無效 王婉諭：台灣不可思議之一

新竹縣湖口選區縣議員接連因賄選遭判當選無效，縣議會已啟動解職遞補作業，預計月底將由陳栢誠遞補上任。新竹縣議員先是陳德木在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。