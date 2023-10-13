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談消防權益 陳建仁：鄭文燦已開第一次會議有滿多共識
時代力量立法院黨團認為消防適用職安法，應該在立法院院會將相關修法逕付二讀。行政院長陳建仁表示，政府和社會各界都同樣地關注消防員的權益，還有他們的安全，他昨天已請行政院副院長鄭文燦邀集各級政府、學者以及相關的民間團體、社會人士討論，昨天已開完第一次會議。
陳建仁指出，針對鄭文燦所舉行會議的成果，大家已經建立了很多共識，未來在消防署以及相關的單位再做進一步的整合，改進以後，我們也會來繼續開會。
陳建仁說，對於消防人員的權益，還有在職業上的安全，行政院都相當的重視，也會繼續來努力，確保每一位我們的消防弟兄，都能夠在最安全，最有保障的情況下，為民眾的身家安全，做最好的把關。他也再一次感謝我們所有消防弟兄大家的努力，政府一定讓消防弟兄得到最好的保障。
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