「疑台巴科大運作五年無下文」遭外交部批 藍委：心裡有鬼

國民黨立委鄭正鈐昨天臉書質疑我國與巴拉圭合作的台巴科技大學計畫運作五年，實體校舍連影子都沒看到，援助巴國的經費究竟去向何方，引發外交部批評，指鄭正鈐汙衊友邦。鄭正鈐上午說，外交部是心裡有鬼，不讓立委監督質詢，外交部就是有問題。

鄭正鈐表示，立委質詢監督，為老百姓看緊荷包，竟有行政部門控立委汙衊外交部，真是莫名其妙。外交部新聞稿提到，課程設計、師資派遣均委託台灣科技大學，未有任何經費交給巴國政府支薪，過程完全透明，視在跟外交部要求資料時，要求兩分資料，一次是9月12日時，要求外交部提供民國108年到112年的預算資料，外交部說台巴雙邊合作是編列在國際合作及關懷多邊及雙邊合作的項下，當中台巴科大的預算不清，再要求回覆，外交部回應，因為台巴雙邊合作計畫預算因涉及外交政務考量，具機敏性質，不便提供，願派員說明。

鄭正鈐指出，還沒有約時間，外交部就發新聞稿罵立委，外交部是不是心裡有鬼。從外交部決算報告找到相關資料，台巴科大從107年到111年共3億3611.5萬，每個部分都是直接跟台巴科大有關，每筆都是預付資助巴拉圭政府，設立台巴科大的相關經費，清楚在決算書裡面提到，外交部稱沒有任何錢給巴拉圭政府執行，不讓立委監督質詢，外交部就是有問題。

鄭正鈐說，從106年開始，蔡英文總統跟巴拉圭前總統卡提斯要籌措拉美最好的科技大學開設，到107年，蔡英文到巴拉圭，參加先修班的開幕儀式。108年，台巴科大第一屆正式開課，110年首次台巴科大的學生抵台，因當地沒有校園，只能用別的空間上課，大三、大四就到台灣科大上課。111年蔡英文參與了台巴科大首批學生的正式結業式，今年8月賴清德到巴拉圭訪問，找了台巴科大的畢業生，跟在校的學生一起開座談會。

鄭正鈐表示，蔡總統跟賴清德不斷用台巴科大議題，進行國內宣傳，如果這樣的國際教育合作是如期如實運作，也都樂觀其成，因為台灣面臨少子化的問題，要如何解決台灣私校退場及相關問題，他支持台灣高教走向國際化，可是國際化必須清清楚楚。如果蔡英文、賴清德知道運作情況如何，還繼續做宣傳，那真的是壞蛋，如果不了解，被外交或是教育體系矇騙，那真的就是笨。

國民黨立委李德維說，立委希望外交部做相關預算說明，是在汙衊，打擊友邦嗎？鄭正鈐希望打造最好的拉美科大，希望為友邦做點事情，外交部用這樣的新聞稿回應，讓人覺得痛心，怎麼會有刺蝟式的外交部，請外交部長吳釗燮出來說清楚，是吳釗燮縱容下屬汙衊立委嗎？鄭正鈐是關心台巴科大的合作，也希望教育部跟外交部說清相關預算，若是不夠，說不定還希望增列更多，吳釗燮是不是在打烏賊戰，立委職權不能被踐踏。

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