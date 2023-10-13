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論文瑕疵限期抽換無下文 王鴻薇：潘孟安乾脆放棄學位

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，針對日前檢舉民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安論文抄襲被判定瑕疵一案，遭校方書面告誡並限期兩個月抽換論文，至今發現潘根本沒有抽換論文，國家圖書館網站上的檔案仍為瑕疵版本的論文。王鴻薇表示，果然潘孟安學術能力經不起檢驗，請問高師大潘孟安連補考都不過，要不要撤銷學位，下架論文，還要繼續護航嗎？

王鴻薇表示，潘孟安論文當時抄襲比率高達54%，兩個月要寫完半本論文本來就是天方夜譚，但沒想到潘連努力不願意，直接放推擺爛，8月1日檢舉後，高師大校方就決議予以書面告誡之處分，並請被檢舉人於收到審定報告書之日起2個月內完成所有瑕疵之更正，修正後填寫「國家圖書館學位論文抽換申請書」，由高師大向國家圖書館申請論文抽換，但根據她向國家圖書館調閱的資料，8月到10月根本沒有任何一筆高師大潘孟安申請的論文抽換，公然不把校方決議當一回事。

王鴻薇說，學位論文送存國家圖書館典藏作業要點，第四點第六項說明必須要提交完整無誤的論文電子檔，潘孟安的論文已經確定被高師大判定瑕疵，也就是說這分論文檔案，是否符合取得學校學位效力未定，國家圖書館竟然讓他在被判定後還可以公開超過兩個月，國家圖書館有沒有失職？還是打算幫潘孟安背書？

王鴻薇批評，對比潘孟安被檢舉的時候，強調原創性、找老師背書，新聞一過風向安全就當作沒事，學校都幫忙成這樣還不珍惜，潘孟安如果不想要高師大學歷可以直接說，怎麼會有人當學生當成這樣？潘孟安對待學術倫理的態度，就跟賴清德說的誠信條款一樣，媒體前面喊得很大聲，事情一過就原形畢露，是把人民當笨蛋？

潘孟安 圖書館 王鴻薇

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