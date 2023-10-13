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彩虹選民投票指南上線 監督總統、立委參選人性別友善

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
彩虹平權大平台今公布新版「PrideWatch彩虹選民投票指南」網站，民眾可透過在網站上搜尋參選人、性別政見、歷年提案連署紀錄等，也能監督政治人物言論，呼籲彩虹選民們站出來，讓友善政治進國會。記者葉冠妤／攝影
彩虹平權大平台今公布新版「PrideWatch彩虹選民投票指南」網站，民眾可透過在網站上搜尋參選人、性別政見、歷年提案連署紀錄等，也能監督政治人物言論，呼籲彩虹選民們站出來，讓友善政治進國會。記者葉冠妤／攝影

2024年總統、立委選舉倒數三個月。彩虹平權大平台今公布新版「PrideWatch彩虹選民投票指南」網站，民眾可透過在網站上搜尋參選人、性別政見、歷年提案連署紀錄等，也能監督政治人物言論，呼籲彩虹選民們站出來，為自己關注的議題發聲，讓友善政治人物進國會，一起改變社會，同時也邀請更多參選人加入友善行列。

彩虹平權大平台執行長鄧筑媛指出，改版後的PrideWatch網站更重視參選人政策，針對不同縣市標註，方便選民找到自己選區的友善參選人，也開放讓參選人填寫問卷表態，目前已經有13名性別友善參選人註冊，也盼民眾加入彩虹選民的行列，協助紀錄參選人言論，一起公民監督，隨著選戰白熱化，網站功能也會一一解鎖。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，對很多在外打拚的年輕人來說，返鄉路途遙遠，需要有支持的議題跟價值才願意回鄉投票，PrideWatch網站公布的總統、立委參選人性別友善政策，是在電視新聞、選舉公報相對難獲得的資訊，透過網站投票指南，就能讓年輕人看見自己家鄉參選人的政見，從中找到可支持的人。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長杜思誠說，即便同婚通過，但性平教育、人工生殖、跨性別、職場友善等議題都仍需要大家持續監督，PrideWatch網站有類似維基百科的功能，民眾可登入新增參選人言論，網站在去年地方選舉就發揮影響力，這次總統、立委大選也將成為支持平權的重要參考來源。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍說，PrideWatch網站讓大家看見友善政治的重要性，也能反映出選民的核心價值，支持性別友善的政治人物，才能有效杜絕歧視性、不真實的撕裂言論，期盼友善政治能持續協助同婚未竟之業相關法案的推進，正視同志家庭的困境與需求。

大平台指出，去年的九合一選舉前夕，Pridewatch彩虹選民投票指南瀏覽次數高達了數十萬，顯示大量選民在投票前會參考網站內容，期盼本次總統及立委大選中，能有更多參選人加入支持同志議題的友善政治人物行列，推動並逐一落實性別友善政策。

跨性別 投票 九合一選舉

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