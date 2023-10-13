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王鴻薇指論文沒補正 潘孟安稱「烏龍爆料」：9月8日已提交

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
潘孟安。 聯合報記者潘俊宏／攝影
潘孟安。 聯合報記者潘俊宏／攝影

高師大日前判定屏東縣前縣長潘孟安碩士論文有瑕疵，要求兩個月更正並抽換論文。國民黨立委王鴻薇今天指潘孟安沒抽換，批潘的學術能力禁不起檢驗，並質疑高師大護航潘孟安。潘孟安今天回應，論文修正也早已經完成送進學校，並已通過學校審核，王鴻薇根本烏龍爆料。

潘孟安目前擔任民進黨總統參選人賴清德競選總幹事，競選辦公室發言人陳世凱今天指出，潘孟安的論文事件一切早已配合學校相關程序進行，論文修正也早已經完成送進學校，並已通過學校審核，王鴻薇根本就是烏龍爆料，不僅浪費社會資源，甚至挾立委職權施壓學術。陳世凱也以三時間點說明事情經過。

陳世凱說，校方6月1日發文，要求潘孟安於6月12日前回應學倫會提問之內容，已於期限內回覆。此外，校方6月26日發文，要求潘孟安7月6日到校陳述意見，潘也依約定時間返校說明。再者，校方8月1日發文，通知未違反學術倫理案，無須撤銷學位，但予以書面告誡並修正論文，收到後2個月內完成，潘孟安已於9月8日提交修正後碩士論文

陳世凱強調，目前社會都在關注國民黨立委馬文君的洩密案件，要求馬文君說清楚講明白，王鴻薇根本是為了呼應國民黨全黨救馬文君的行動，才會選擇在未經查證的情況下，不顧事實召開烏龍記者會，蓄意潑髒水指潘孟安二個月還無法完成論文修正，想要帶風向。王鴻薇企圖轉移替馬文君轉移焦點，才會讓自己同一件事情，兩次烏龍，這不僅愧對立法委員職責，更是用政治力干擾校園，令人不齒。

賴清德總統競選總部發言人陳世凱。圖／民進黨提供
賴清德總統競選總部發言人陳世凱。圖／民進黨提供

潘孟安 馬文君 王鴻薇 論文抄襲

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