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影／潘孟安瑕疵論文被退 王鴻薇：他兩個月還寫不出來

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立委王鴻薇上午舉行記者會，針對日前檢舉民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安論文抄襲被判定瑕疵一案，但直至目前兩個多月發現，潘孟安根本沒有抽換論文。記者曾吉松／攝影
立委王鴻薇上午舉行記者會，針對日前檢舉民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安論文抄襲被判定瑕疵一案，但直至目前兩個多月發現，潘孟安根本沒有抽換論文。記者曾吉松／攝影

立委王鴻薇上午舉行記者會，針對日前檢舉民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安論文抄襲被判定瑕疵一案，遭高師大書面告誡並限期兩個月抽換論文，但直至目前兩個多月發現，潘孟安根本沒有抽換論文，連國家圖書館網站上的檔案都還是瑕疵版本的論文，對此王鴻薇表示，果然潘孟安學術能力經不起檢驗，請問高師大潘孟安連補考都不過，要不要撤銷學位 ？要不要下架論文？還要繼續護航嗎？

潘孟安 王鴻薇 論文抄襲

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