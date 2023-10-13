找黃曙光到立院報告？陳建仁：尊重立法院的職權行使

對於國民黨立委批評潛艦國造小組召集人黃曙光有權無責，要求黃曙光赴立院報告。行政院長陳建仁表示，尊重立法院的職權行使。

陳建仁指出，國防自主大家都很清楚，是捍衛台灣自由、民主、法治，還有人權最重要的一個對策。政府一定要這樣做，才能夠讓台海、區域能夠穩定，台灣能夠安全。

陳建仁說，對於立法院要邀請什麼樣的人士來，或者規定哪些會議相關的這些辦法，他都尊重立法院的職權行使。

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