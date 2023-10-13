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影／冷凍雞蛋進口違反採購法？ 陳建仁：依法辦理

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
行政院長陳建仁就豬肉標示不實問題表示，此案是衞福部主動稽查相關資料發現有標示不符的廠商，也對不肖廠商給予重罰。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁就豬肉標示不實問題表示，此案是衞福部主動稽查相關資料發現有標示不符的廠商，也對不肖廠商給予重罰。記者黃義書／攝影

行政院長陳建仁上午前往立法院施政報告並備詢。會前受訪時，就藍委貼出公共工程委員會公文指冷凍雞蛋進口適用採購法，遭質疑未公開招標，違反採購法，及美豬洗產地問題。陳建仁表示，關於雞蛋進口，已經在立法院做過報告，也提出精進作為；而公共工程與農業部也就冷凍液雞蛋進口提出說明，都是依法辦理。

陳建仁接著就豬肉標示不實問題表示，此案是衛福部主動稽查相關資料發現有標示不符的廠商。因此，發動中央、地方聯合稽查，也對不肖廠商給予重罰。陳建仁並強調，台灣沒有「萊豬」，在二萬多件的檢查結果，都會未檢出萊克多巴胺的存在，請國人安心使用。

而對立法院國防外交委員會臨時提案，要求與會人員簽保密切結書，不能攜帶手機進入秘密會議。是否是針對馬文君委員？又如何看國民黨立委批評潛艦國造召集人黃曙光有權無責，要求黃曙光赴立法院報告，此是否護航馬文君？陳建仁表示，國防自主是捍衛台灣自由、民主、法制、人權最重要的對策。如此，才能維護台海的穩定、區域能夠穩定，台灣才能夠安全。而對於立法院邀請何人與會，規定會議相關辦法，我們都尊重立法院的職權行使。

行政院長陳建仁就豬肉標示不實問題表示，此案是衞福部主動稽查相關資料發現有標示不符的廠商，也對不肖廠商給予重罰。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁就豬肉標示不實問題表示，此案是衞福部主動稽查相關資料發現有標示不符的廠商，也對不肖廠商給予重罰。記者黃義書／攝影

立法院 陳建仁 馬文君

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