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李鴻源批口罩國家隊收回扣 王美花：沒事實做抹黑
內政部前部長長李鴻源最近表示，不是口罩國家隊就不能買賣口罩，參加國家隊廠商賺取大額回扣，遭經濟部要求公開道歉。經濟部長王美花上午說，不應為了選舉沒是非，沒事實做抹黑讓人心寒，李鴻源應就不當說法趕快道歉。
行政院長陳建仁率部會首長列席立法院院會，王美花表示，2020年疫情嚴重，當時政府、產業企業、法人等合作，把口罩產能從一天188萬片增到2000萬片，是非常辛苦一場仗，她當時擔任指揮中心物資組組長，看到調配、工具機組業者都免費幫忙，還自帶便當。
王美花說，民眾跟許多的感謝，不應短短幾年時間，就變成為選舉沒是非。李鴻源應就不當說法趕快道歉，經濟部希望澄清事實，若不道歉，後續再看怎樣處理。
對於台電將首賣小額綠電，王美花表示，為活絡再生能源買賣，今天台電會舉行記者會，年底前先釋出自建再生能源案場的5000萬度綠電，分兩批讓中小企業小額買綠電，會有不同方案，讓大家能在市場買到綠電，詳細情形會在記者會說明。
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