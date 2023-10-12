指民進黨不承認九二共識致邦交狂斷 前藍委：蔡政府沒能維持現狀

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播分析選情，陳學聖指出，民進黨不承認九二共識，導致前總統陳水扁時期有九個國家斷交，蔡英文總統時期又有九個國家斷交。何志勇認為，民生議題是在野整合的利基。

陳學聖表示，若蔡英文希望維持現狀，為何大家覺得有面臨戰爭的危險？表示現狀沒維持住。蔡英文讓國家偏離了維持現狀，就是在改變現狀，很危險。他從政30多年以來，感覺到現在是台海最危險、最接近戰爭的時刻。

陳學聖期望民眾看清，蔡英文曾任陸委會主委，雖然讓現狀傾斜，至少守住。若民進黨總統參選人賴清德當選，兩岸會更危急。藍營的人選當總統，台海危機會緩解。但九二共識支持度在台灣下降，可能兩岸的信任度會下降。若有比九二共識更好的共識，他也支持，但它至少是目前兩岸唯一的共識，再不喜歡，仍是維持兩岸和平的定海神針。

陳學聖批，民進黨不承認九二共識，導致陳水扁時期有九個國家斷交，蔡英文又有九個國家斷交，反觀馬政府讓台灣得到兩百多個國家的免簽證。民進黨把大家的關注點集中在國號，它不是能解決問題的良藥，不要被意識型態束縛，應該關心台海危機、公共政策，畢竟生命無法用金錢衡量。

何志勇提及，媒體公布1萬5000分抽樣的民調結果，有46％民眾擔心5年內會與對岸發生戰爭。同時許多國軍戰鬥部隊「編現比」不及八成，是2018年以來的最低，志願役軍人留營意願不足，是否對民進黨政府不信任？不僅顯示民眾對台海戰爭可能發生的憂慮嚴重，也代表因欠缺志願役軍人所產生的國安問題。既然蔡英文任內最後一次國慶演說強調要「維持現狀，和平是唯一出路」，她執政近七年多的結果，卻是反映在越來越多台灣民眾對未來心生恐懼且不願從軍的事實上。

何志勇進一步表示，過去台海維持了和平的期間，大家不曾料想到有天會發生戰爭。台灣應該是和平的穩定者，不應挑釁，蔡英文口口聲聲說「不挑釁」，民進黨政府卻常常在做挑釁對岸的事。萬一在野無法順利整合，勢必造成代表少數民意的民進黨繼續執政，民進黨是否會變得更為激進？為了選舉利益，民進黨已經讓意識形態充斥台灣社會，但我們更應該關心的應該是低薪、高房價、高物價、能源政策等民生議題，甚至選舉制度的改革、志願役軍人待遇提高上，這才是在野整合的利基。 國民黨前立委陳學聖（右）與清華大學兼任助理教授何志勇（左）今開直播分析選情，陳學聖指出，民進黨不承認九二共識，導致前總統陳水扁時期有九個國家斷交，蔡英文總統時期又有九個國家斷交。何志勇認為，民生議題是在野整合的利基。圖／何志勇提供

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