【重磅快評】薛瑞元、王必勝淡化食安問題是何居心？

桃園市兩家業者被查獲進口美國豬肉標示不實，引發在野黨質疑「洗產地」。事過一周，衛福部長薛瑞元及次長王必勝對於洗產地的說法仍不同調，薛一度認了洗產地，還說「標示不實不代表安全有問題」；王則說全案並非洗產地，而是標示不實。薛、王玩文字遊戲，淡化食安問題，民眾只能自求多福。

「洗產地」一詞近來熱門，就貨物進出口而言就是「違規轉運」，指貨品出口目的地國對特定國家來源的貨品額外課稅，業者為避稅而將貨品轉移到第三地再出口，或在第三國簡易加工再出口；就進口國外原料或產品而言，雖來台加工，但未達實質轉型程度，並取得台灣原產地證明書並標示產地，也可以說是洗產地。

上周中央和地方查獲桃園市新興及瑞騰兩家業者進口美國豬肉標示不實，前者進口9萬多公斤美豬，卻混摻一萬多公斤加拿大豬肉製成火鍋肉片，標示產地為「加拿大」並出貨給下游商家；後者進口美豬4萬多公斤，製成豬肉片出貨，外包裝原產地分別標示加拿大、英國。兩案除由衛生局裁罰，並函送檢方釐清是否違反食品衛生管理法。

針對此一重大食安事件，主管食安的衛福部長及次長至今仍口徑不一致，薛瑞元今赴立法院報告，在會前媒體聯訪及上台備詢時都被追問美豬的問題，他說所謂的「洗產地」就是被衛福部和地方查出來的，強調衛福部會再持續比對稽查；後來發現苗頭不對，薛又改口，沒有承認洗產地一事。

薛瑞元另一段談話更是不無爭議。薛強調台灣沒有萊豬，食安的問題，在食安法裡面有兩種行為要處罰，一種是標示、摻偽不實，有詐欺的問題，但美豬部分不代表安全有問題；第二種是食品添加或過期、腐敗，這類有健康風險者，兩種都要處罰。

薛瑞元說美豬標示不實有詐欺的問題，但不代表安全有問題，實有淡化食品詐欺之嫌。食品詐欺係業者透過攙偽、假冒、標示不實、非法添加等手段來取得更多利益，標示不實及摻偽都是構成詐欺犯罪的要件，食品詐欺與食安問題更是一線之間，薛瑞元只談標示，避談食安，心態即屬可議。

薛瑞元凸顯標示、摻偽不實並不代表安全有問題的說法，更有淡化行為嚴重性的嫌疑，讓人感覺彷彿是要替什麼人開脫？標示摻偽不實有沒有安全問題，這得讓科學檢驗說話，學法律的薛瑞元應該不會不懂。

立委吳秉叡質詢指出，衛福部主動查獲廠商美豬進口紀錄異常，通知地方政府稽查查出違法標示產地，「這不是洗產地這叫什麼？」；王必勝答覆洗產地應該是A國產品到B國加工後，當作是B國的產品販售，但本案的兩家業者進口豬肉到台灣時，就已標明是「美豬」，若要「洗產地」應該從美國運到加拿大後，在進口台灣時就已標示為「加拿大」豬肉。

王必勝的說法只提前半段，他沒提的是，本案的兩家業者後來加工出貨給下游商家，包裝標示的可是加拿大、英國，一洗再洗，怎麼不是洗產地？ 王必勝既然認為兩家業者沒有洗產地，又何必裁罰送法辦？王的說法到底是何種居心？

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