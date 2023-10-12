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轟民進黨「混蛋」 侯友宜：不解決問題還質疑別人

聯合報／ 記者呂慧瑜陳苡葳／嘉義即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天下午出席在嘉義縣六腳鄉鳳山宮舉辦的「人是故鄉親 水是故鄉甜」鄉親見面會，上百名支持者熱情上前，爭相與他握手。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天下午出席在嘉義縣六腳鄉鳳山宮舉辦的「人是故鄉親 水是故鄉甜」鄉親見面會，上百名支持者熱情上前，爭相與他握手。記者呂慧瑜／攝影

國內目前有雙北、台中等多個縣市宣布營養午餐暫停使用液蛋，農業部批評「這是矯枉過正」，直指可能衝擊殼蛋供需，呼籲要回歸理性，對此國民黨總統參選人侯友宜表示，學童營養午餐攸關食安問題，毫無妥協空間，反轟民進黨「不解決問題，還質疑解決問題的人」。

侯友宜表示，新北市及多個國民黨執政的縣市首長已宣布暫停使用液蛋，因為食安問題關係到學童健康，他砲轟民進黨政府「遇到這件事你要趕快把問題解決，你不但不把問題解決，反而質疑解決問題的人」。

侯友宜再指「民進黨亂搞混蛋」讓大家不敢使用液蛋，認為民進黨「你要想清楚，趕快把整個混蛋、洗產地的問題調查清楚」還給人民一個公道，「不要再亂搞混蛋了，好好解決問題」。

國民黨總統參選人侯友宜今天下午出席在嘉義縣六腳鄉鳳山宮舉辦的「人是故鄉親 水是故鄉甜」鄉親見面會，上百名支持者熱情上前，爭相與他握手。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天下午出席在嘉義縣六腳鄉鳳山宮舉辦的「人是故鄉親 水是故鄉甜」鄉親見面會，上百名支持者熱情上前，爭相與他握手。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）今天下午出席在嘉義縣六腳鄉鳳山宮舉辦的鄉親見面會並入廟參拜。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）今天下午出席在嘉義縣六腳鄉鳳山宮舉辦的鄉親見面會並入廟參拜。記者呂慧瑜／攝影

民進黨 侯友宜 液蛋

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