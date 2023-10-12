讚政策有成效 鄭文燦稱我對新南向貿易總額成長88%

行政院副院長鄭文燦中午表示，以新南向國家的投資計算，對新南向的投資，去年和今年皆超過中國大陸，2022年增加的貿易總額是1803億美元，跟2016年的958億美元相比，成長88%。

鄭文燦參加玉山論壇午宴，他說，玉山論壇從2017年開始舉辦，已經成為印太地區討論區域合作的重要論壇，也證明台灣在新南向政策的前瞻以及重要，希望把新南向政策跟印太安全能夠結合。在蔡英文總統七年多的執政，以新南向國家的投資來計算，去年跟今年對新南向投資都超過中國大陸，2022年增加的貿易總額是1803億美元，跟2016年的958億美元相比，成長88%。新南向是台灣在區域的經貿合作，非常重要的夥伴。七年多來，我方跟新南向18個國家簽訂了120個合作備忘錄，涵蓋的層面非常廣泛，希望未來在醫療、農業、防災、數位、產業、工程、移民等方面能夠有更堅韌的合作。

鄭文燦說，在教育以及人才交流方面，新南向國家到台灣的移工，已經超過74萬人，留學生也超過6萬8000人，這些新南向的人才，對台灣的進一步的發展是非常重要的。

鄭文燦表示，透過新南向政策，希望台灣的安全跟新南向跟印太地區的安全，可以做最好的結合，這是台灣給世界的承諾也是責任。

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