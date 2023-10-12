會議保密規範國民黨欲加「王定宇條款」 要求速朝野協商

民進黨立委上午在立院外交國防委員會提出臨時提案，規範委員會進行機密會議時，參加者均應有保密責任，禁攜入手機等電子器材，接受電子探測檢查，應簽具保密切結書。國民黨立法院黨團舉行記者會，批評民進黨臨時提案內容是政治操作，針對性強烈，民進黨立委認為現行秘密會議保密規範有疏漏，應讓立法院會及各委員會一體適用，黨團總召曾銘宗說，已行文立法院長游錫堃，最快明天舉行朝野協商。

曾銘宗表示，國民黨團上午10時已發文給立法院長游錫堃，提出修正草案，要求立刻召集朝野協商，修訂院會及各委員會相關保密規定。發文主旨為「針對立法院各委員會秘密會議規範，請游院長盡速召集各黨團進行協商。」要求游錫堃最快在明天，最遲在下周一、二盡速召開朝野協商。

曾銘宗指出，國民黨團提出秘密會議作業辦法相關草案，包括確實依照立法院職權行使法第50條及第52條規定辦理；確實依照立法院議事規則有關秘密會議規範之第46條至52條辦理；確實依照立法院秘密會議注意事項辦理；所有與會人員均應簽具保密切結書；相關人員不得在個人臉書凸顯機密資料及內容。；會（議）場禁止攜入行動電話、攝（錄）影設備及通信電子器材，並不得抄錄機密資料攜出場外。包括民進黨、民眾黨、時代力量支持國民黨團所提出的相關保密規定，一起為國家社會做出更大貢獻。

國民黨團副書記長李德維表示，民進黨在外交國防委員會偷襲提出臨時提案，身為執政黨開大門，走大路，難道立法院八個委員會，只有外交國防委員會秘密會議要規範，其他委員會秘密會議不重要？

李德維說，只要在立法院參與秘密會議，領取秘密會議資料就必須簽名，簽名就代表必須遵守保密規定和義務，民進黨團在操弄現行秘密會議規範，讓外界誤解秘密會議保密規範，難道參加秘密會議不簽名，就不需要負起保密義務嗎？

國民黨團副書記長陳以信表示，既然民進黨提出強化外交及國防委員會在審查機密會議時的程序措施，就必須納入大嘴巴條款、王定宇條款，列入所有與會人員不得在臉書社群媒體公開機密會議內容。礙於表決人數少於民進黨團，國民黨團立刻提出針對立法院各委員會秘密會議規範，請游院長盡速召集各黨團進行協商，其中提案第5條就是大嘴巴條款、王定宇條款。

陳以信指出，民進黨立委王定宇2019年3月28日，臉書貼出當時他擔任外交國防委員會召委時，當天有關潛艦機密會議，當時要求與會委員簽署保密切結。會議結束後，竟然就在個人臉書貼出秘密會議內容，包括從合約設計階段，進入細部設計階段、構型將採X尾舵的3.0B版等。

陳以信說，王定宇為何可以對外洩露國造潛艦秘密會議內容，認定什麼是機密，什麼不是機密？民進黨不要一方面指責別人洩密，一方面又在臉書貼出機密會議內容，既然要修訂機密會議規範，須加入王定宇條款，規範所有未來參與機密會議成員，不要像王定宇這般洩漏國家機密。 民進黨立院黨團上午在立院外交及國防委員會提出臨時提案，規範委員會進行機密會議時，與會者均應有保密責任，國民黨團隨即舉行記者會，批民進黨團臨時提案內容是政治性操作，針對性強烈。圖／國民黨立法院黨團提供

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