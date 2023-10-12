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侯友宜:沒看到兩岸和好 主張現階段增加國防預算

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天受訪表示，兩岸交流起初可從學者、專家開始，接著再到民間團體，最後再到官方之間的交流模式，否則兩岸真的擦槍走火沒人受得了。圖／報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜今天受訪表示，兩岸交流起初可從學者、專家開始，接著再到民間團體，最後再到官方之間的交流模式，否則兩岸真的擦槍走火沒人受得了。圖／報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜今天接受台中全國廣播專訪。侯友宜說，依目前情勢，現在的國防預算為2.5%，未來可能還會越來越高，他贊成現階段增加國防預算，因為現在沒看到兩岸和好，對話與實力可以同時展開，最重要是以台灣為優先。

侯友宜表示，現在最重要的是兩岸和平、美中台關係、印太關係。台海如何安定是這次選出來總統要做的最重要事情。他出訪到國外都向大家說得清楚，最重要事要備戰，用實力去確保和平，用交流增進情誼。要與人談判，要創造雙贏，不是雙輸，最好的方法是對話、交流。

侯友宜指出，他的3D戰略就是嚇阻、加強國防軍備，讓對方不敢發動戰爭，同時也要對話，剛開始可以從學者、專家，再到民間團體，最後再到官方之間的交流模式，就可以從對話轉移到交流，不然真的擦槍走火誰受得了？

主持人問，蔡英文總統現在也是不斷軍購，是否認同其作為？侯友宜說，依目前情勢，現在的國防預算為2.5%，未來可能還會越來越高，他贊成現階段增加國防預算，因為現在沒看到兩岸和好，對話與實力可以同時展開，最重要是以台灣為優先。

至於談到電力問題。侯友宜表示，未來就是要以核減煤，核一、核二、核三，專家如果覺得狀態不錯，便可延役，核四則可交由安全總體審查委員會來觀察。核廢料現在也能打到地底下，能源不做好，經濟就無法發展。

侯友宜說，台灣應該少一點政治，多聽一些專業，事務官其實都相當專業，只要向他們表示要供電無虞，國家安全，專家就能夠提出解方。核電重啟、停掉都是民進黨在說，做事應該還是要聽取專業意見才是正解。

對民調起起伏伏，侯友宜指出，他在新北市選舉時大建設也做，小事情也做，小事做得更到位，民調高跟低都能輕易看出。出來選舉後，許多人說他沒有國防、外交能力，然後又發生餵藥案，結果發現是烏龍案。不對的就送去法院，用科學驗證的方式，告訴民眾真實答案。結果一場烏龍，就被別人一直拿來說。有時候看事情要多一點思考，看一個人的過去，看這個人40年過去是個什麼樣的人。

侯友宜說，他人生只有兩個價值，會義無反顧出來選舉，是看到國家安全的問題，國家安全最重要的，這是自己的信念，為什麼願意為國家而戰，因為這是他從小養成的價值。第二，他對好人很好，但對壞人絕不客氣，公平信念永遠在自己心裡，許多事情要弄清楚，還給人民一個公道。

侯友宜 新北市選舉 國防預算

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