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蛋爭議蔣萬安再下通牒：畜產會數據兜不攏 明天前說明

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席文化小旅行發布記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席文化小旅行發布記者會。記者林麗玉／攝影

進口蛋爭議不斷，台北市長蔣萬安今天表示，北市衛生局上一次要求畜產會補件的資料，北市府逐一比對後，發現還有一些數據兜不攏，也已經再度要求畜產會，明天以前要做清楚說明。

進口蛋爭議持續，國民黨立委吳怡玎昨天揭露中央畜產會從2021至今年共五筆冷凍蛋液進口都沒有公開招標，質疑畜產會繞過政府採購法。台北市長蔣萬安今天出席文化小旅行發布記者會受訪時也再度表示，北市府上一次要求畜產會補件的資料，仍發現還有一些數據兜不攏，也已經再度要求畜產會，明天以前要做清楚說明。

蔣萬安說，另外，北市府日前發現畜產會有一批液蛋沒有中文標示，先前已經加重罰款，也即刻要求畜產會改善。

畜產會 蔣萬安

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