國慶焰火遭無人機亂入 王國材：違反禁航規定將開罰
立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材列席備詢，會前針對今年在台中中央公園舉辦的國慶焰火，出現60架未經許可的無人機於施放煙火場域，原訂規畫300架無人機表演遭干擾取消，造成煙火無法與無人機共同演出，王國材受訪時表示，當天台中市政府警察局及國安單位用干擾器一一處理，對於未經許可於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，將可再罰30萬到150萬元罰鍰。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言