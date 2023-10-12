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國慶焰火遭無人機亂入 王國材：違反禁航規定將開罰

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材列席備詢，會前接受媒體記者聯訪，針對國慶焰火無人機表演遭干擾取消，王國材表示，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，將可再罰30萬到150萬元罰鍰。記者許正宏／攝影
立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材列席備詢，會前接受媒體記者聯訪，針對國慶焰火無人機表演遭干擾取消，王國材表示，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，將可再罰30萬到150萬元罰鍰。記者許正宏／攝影

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材列席備詢，會前針對今年在台中中央公園舉辦的國慶焰火，出現60架未經許可的無人機於施放煙火場域，原訂規畫300架無人機表演遭干擾取消，造成煙火無法與無人機共同演出，王國材受訪時表示，當天台中市政府警察局及國安單位用干擾器一一處理，對於未經許可於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，將可再罰30萬到150萬元罰鍰。

王國材 國慶焰火 無人機

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60架無人機亂國慶煙火 交長：若通過禁航區最高罰150萬

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