國慶焰火遭無人機亂入 王國材：違反禁航規定將開罰

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材列席備詢，會前針對今年在台中中央公園舉辦的國慶焰火，出現60架未經許可的無人機於施放煙火場域，原訂規畫300架無人機表演遭干擾取消，造成煙火無法與無人機共同演出，王國材受訪時表示，當天台中市政府警察局及國安單位用干擾器一一處理，對於未經許可於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，將可再罰30萬到150萬元罰鍰。

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