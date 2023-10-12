影／馬文君指保密切結書廢紙一張 邱國正：不再評論
立法院外交國防委員會今天邀請國防部長邱國正列席報告，會前針對國民黨立委馬文君日前遭指涉潛艦洩密案，拒絕簽署立院潛艦祕密會議的保密切結書，馬文君在臉書表示保密切結書就是「廢紙一張」，簽不簽都不會影響立委出席機密會議的權利與義務。國防部長邱國正表示大家有各自言論，但現在檢調已經出面了，就交由檢調，國防部和個人都不再評論，希望事件平和落幕。
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