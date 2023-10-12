快訊

柯文哲妹妹投入選戰！ 柯美蘭：無黨籍參選新竹市立委

藍白合會前會14日登場 柯辦堅持辯論、民調是底線

獨／華視總經理突稱身體原因閃辭 時機敏感傳言不單純

影／馬文君指保密切結書廢紙一張 邱國正：不再評論

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院外交國防委員會今天邀請國防部長邱國正列席報告，會前針對馬文君遭指涉潛艦洩密案，邱國正受訪表示大家有各自言論，但現在檢調已經出面了，就交由檢調，國防部和個人都不再評論，希望事件平和落幕。記者許正宏／攝影
立法院外交國防委員會今天邀請國防部長邱國正列席報告，會前針對馬文君遭指涉潛艦洩密案，邱國正受訪表示大家有各自言論，但現在檢調已經出面了，就交由檢調，國防部和個人都不再評論，希望事件平和落幕。記者許正宏／攝影

立法院外交國防委員會今天邀請國防部邱國正列席報告，會前針對國民黨立委馬文君日前遭指涉潛艦洩密案，拒絕簽署立院潛艦祕密會議的保密切結書，馬文君在臉書表示保密切結書就是「廢紙一張」，簽不簽都不會影響立委出席機密會議的權利與義務。國防部長邱國正表示大家有各自言論，但現在檢調已經出面了，就交由檢調，國防部和個人都不再評論，希望事件平和落幕。

立法院外交國防委員會今天邀請國防部長邱國正列席報告。記者許正宏／攝影
立法院外交國防委員會今天邀請國防部長邱國正列席報告。記者許正宏／攝影

馬文君 切結書 邱國正 國防部

延伸閱讀

以巴衝突啟示國軍 邱國正：「飽和攻擊」沒哪個國家能招架

馬文君指助代轉資料予韓方 外交部駁：子虛烏有

以巴衝突 邱國正：國防部成立專案小組研析

國防部參事：曾請民進黨會議主席勸止馬文君在秘密會議講電話

相關新聞

政院通過紓困振興特別決算送監察院 將舉債8032億元

行政院院會上午通過主計總處提報中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算，依決算法等相關規定函送監察院。主計總處表...

蔡總統稱要和北京民主對話 林濁水：撿美國放棄的來做

前民進黨立委林濁水在臉書表示，1990年代中美的民主人權對話，由脣鋒舌劍演變到成為雙方的儀式表演，如今拜登只好公開放棄，...

侯友宜：兩岸現階段無法和緩，支持目前國防預算增加

國民黨總統參選人侯友宜接受電台專訪，大談自己的參選政策，包含台海安全、能源、長照政策及民調；侯說，現階段支持國防預算增加...

侯友宜:沒看到兩岸和好 主張現階段增加國防預算

國民黨總統參選人侯友宜今天接受台中全國廣播專訪。侯友宜說，依目前情勢，現在的國防預算為2.5%，未來可能還會越來越高，他...

蛋爭議蔣萬安再下通牒：畜產會數據兜不攏 明天前說明

進口蛋爭議不斷，台北市長蔣萬安今天表示，北市衛生局上一次要求畜產會補件的資料，北市府逐一比對後，發現還有一些數據兜不攏，...

民進黨指2公司當國民黨網軍 疑「Linbay好油」幕後黑手

針對近日國民黨黨工許哲賓涉入「Linbay好油」版主林裕紘自導自演案，民進黨今天指出，許哲賓曾任雲林縣政府新聞處社群小編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。