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蔡總統稱要和北京民主對話 林濁水：撿美國放棄的來做

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委林濁水（左1）、總統蔡英文（左2）。圖/聯合報系資料照
前立委林濁水（左1）、總統蔡英文（左2）。圖/聯合報系資料照

前民進黨立委林濁水臉書表示，1990年代中美的民主人權對話，由脣鋒舌劍演變到成為雙方的儀式表演，如今拜登只好公開放棄，一再強調不會過問中共體制，蔡英文總統在雙十演講，說要和中共進行民主對話，撿美國放棄的工作來做。

林濁水說，美國前總統克林頓和中國大陸交往的重點，是民主對話，但目的是和平演變，中共意識形態和資本主義民主向來站在對立面。蔡總統的說法，肯定讓台北外交圈大大吃驚，嘆總統的外交觀，真是與眾不同，也許蔡總統的理想超級高，自有民主對話妙招，但還是建議謹慎為之比較好。

林濁水在另一篇臉書貼文指出，國民黨總統參選人侯友宜說，民進黨總統參選人賴清德連反對台獨都不敢說，所謂不敢，是心裡很想，但說不出口的意思，在台灣參加選舉的人，要反對台獨真的要有勇氣。

林濁水說，賴清德的立場，是台灣為主權獨立國家，心裡想的是要怎樣努力維護這個獨立主權，那有什麼心反台獨口講不出的問題，侯侯市長連話都不會侯侯講了。

林濁水 台獨 中共 蔡英文 侯友宜 賴清德

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