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鄭文燦稱打詐具初步成效 立委搬數據打臉批欺騙人民
行政院副院長鄭文燦說，今年打詐綱領推動以後，不是讓詐騙絕跡無形，但數字有降下來，打詐已有初步成效。民眾黨立委陳琬惠今天表示，今年9月詐騙案3560件，對比去年同期2445件大幅提升，鄭文燦至今還在說謊，到底是看不懂數字，還是存心欺騙人民。
鄭文燦昨天出席台灣資本市場論壇時表示，面對詐騙案件日趨科技化、智慧化與跨境化，政府除提出新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，修訂打詐五法，充實科技偵蒐設備強化執法量能外，也與金融、電信及網路業者協力合作，落實源頭管理，打詐已具初步成效。
根據警政署統計，今年5月打詐綱領1.5版上路後，每月詐欺案件數始終維持高檔，今年9月3560件，對比去年同期2445件，明顯大幅上升。
陳琬惠指出，今年8月詐欺案件財損高達9億7000萬元，對比去年同期的4億9000萬元，幾乎是翻倍成長，到底哪來的數字有下降。去年7月打詐1.0版已經上路，請問打詐成效到底在哪，鄭文燦是看不懂數字，還是完全沒把人民的苦痛放在心上，抑或是根本存心欺騙人民。
陳琬惠表示，政府打詐，結果打詐打得天怒人怨，不僅人民飽受詐騙所苦，基層檢警被詐騙案淹沒，鄭文燦身為行政院副院長不思改善，還說謊欺騙人民，難道政府才是最大的詐騙集團？
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