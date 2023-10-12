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網爆國人困以色列遭冷處理 外交部：同仁邊避難邊協助

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
外交部發言人劉永健。記者陳正興／攝影
外交部發言人劉永健。記者陳正興／攝影

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯以色列發動武裝攻擊，有網友抱怨，我國人受困以色列，求助我國外館被回以上網訂購機票，漠視救援需求。外交部發言人劉永健表示，我國駐處同仁一邊避難，一邊與需要協助國人積極聯繫，提供協助，對於刻意汙衊抹煞駐外同仁努力的說法與指控，外交部無法接受，必須嚴正駁斥與澄清。

劉永健說，哈瑪斯10月7日清晨發動突襲，外交部及代表處全力協助當地國人，駐處人力甚為有限，同仁在空襲警報聲中，以及自身安全遭受威脅的情況下，一邊避難，一邊與需要協助國人積極聯繫並提供協助，包含協助旅遊團體洽查離境的機位，駐處接獲數十通在當地自由行的國人電話，想要了解當地情勢、離境班機的路線、境管的措施以及簽證規定等，均經由駐處多方查證，提供相關的正確資訊。國人的海外急難救助，向為駐外館處的重點工作，外交部對外界多次以不實說法或報導，汙衊駐外人員，深表遺憾，予以譴責。

劉永健表示，近年來，多次發生外界指控我國駐外館處，對於國人受困海外未給予積極協助或漠不關心，並引起國內媒體大肆報導，但經查證，一再證明相關說法及報導誇大不實，甚至無中生有，不僅中傷駐外人員形象，且打擊同仁士氣，儼然成為外界對外交部進行的認知作戰。

劉永健說，駐外館處對於國人在海外遇到急難事件，一定積極處理，全力協助，無論國人遭遇天災、戰禍、重病、意外或是受到詐騙誘拐，外交部均要求第一線駐外同仁，秉持同理心積極處理，對於刻意汙衊並抹煞駐外同仁努力的說法與指控，外交部無法接受，必須嚴正駁斥與澄清。

劉永健指出，以近三年的統計數字看，外交部及駐外館處協助海外國人急難救助案件高達3萬餘件，性質包括護照遺失、遭竊、遭搶或犯罪被害、觸法遭到逮捕、天災動亂、意外事故、精神異常等，協助內容包羅萬象，實在遠超過駐外人員提供的協助範圍，我國多數館處人力有限，平日除推動雙邊政務、僑務、學務等各項業務外，倘遇國人在轄區內遭逢急難救助，均在人力極為有限的情況下，設法排除困難，協助國人，即使國人海外觸法，駐外館處也要求駐在國確保國人基本權益，確保受到公平對待以及司法審理，絕不發生國人求援，卻毫無作為的情形。

劉永健說，外交部一向積極協助國人海外急難救助事件，同時也捍衛第一線駐外同仁的努力，不容任何錯假訊息詆毀所有外交部同仁的努力與用心。

外交部 哈瑪斯 以色列

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