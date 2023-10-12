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蔡英文國慶日聲量破6萬！網友對講稿哪些內容最有共鳴？

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
圖擷自總統府
圖擷自總統府

自從2016年民進黨執政後，每年國慶和總統就職典禮致詞時，台灣、中華民國台灣、中華民國等用詞，成為各界聚焦解讀的政治密碼。總統蔡英文10日以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題發表國慶講話，內容共提到「中華民國」5次，「中華民國台灣」2次，提及頻率和往年相差不大，但今年國慶談話仍有不少人關注「中華民國台灣」。

蔡英文國慶發表談話 探索概念現「中華民國台灣、維持現狀」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/09～2023/10/10）統計調查，近兩日蔡英文的探索概念 ，主要分為兩個部分，第一部分是國慶談話內容，出現「中華民國台灣、維持現狀、和平是兩岸的唯一選項」，蔡英文指出，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。此外，蔡英文表示，潛艦國造在歷經30年，橫跨不同政黨的總統，從無到有，終於實現。她認為，台灣的國防自主至此再跨出一大步，並再次展現守護「中華民國台灣」的決心。

第二部分是「獵風者」，台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」於法屬圭亞那基地發射成功，蔡英文表示，這證明台灣半導體、精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。對此，有網友表示，「厲害了， 以後用衛星發展AI」、「讚！支持！希望台灣有自主的火箭及衛星發射廠」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

蔡英文近一週聲量高點 聚焦國慶講稿內容

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/04～2023/10/10）統計調查，蔡英文近一週聲量最高點出現在10月10日，共6萬7,628筆。蔡英文於國慶大會發表談話，她高呼「潛艦國造我們做到了！」，並向北京喊話，「願以維持現狀為核心， 發展和平共存之道。」對此，有網友表示，「期待首航」、「潛下去要確定能浮的起來」。

聲量第二高點出現在10月9日，共3萬4,290筆。蔡英文國慶講稿提前曝光，堅守「四個堅持」。蔡英文強調，政府自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定。對此，有網友表示，「感謝過去努力的付出」；但也有人指出，「台灣的人民是中華民國的國民，請記得中華民國在台灣」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月04日至2023年10月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『蔡英文』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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