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國防部參事：曾請民進黨會議主席勸止馬文君在秘密會議講電話

聯合報／ 記者程嘉文
國防部參事邵維揚（右）、部長邱國正（左）。記者程嘉文/攝影
國防部參事邵維揚（右）、部長邱國正（左）。記者程嘉文/攝影

負責國造潛艦的國防部參事邵維揚中將今天說，2019年3月立法院外交國防委員會機密會議，他當時擔任海發中心主任，曾看到國民黨立委馬文君使用俗稱「二哥大」的立法院無線分機。他曾請擔任會議主席的民進黨立委王定宇，請馬文君在機密會議現場，不要使用電話。

邵維揚是在外交國防委員會答覆民進黨立委王定宇質詢時，作了以上表示。立法院開會是根據議事規則與內規，列席行政官員無權干涉出席立委的言行，所以只能請在場會議主席處理，立法院先前並無任何規定，限制立委不可以在任何形式會議當中使用立法院配發的無線分機電話。

民進黨立委上午在外交國防委員會，發言圍攻馬文君洩密點。會議開始透過程序問題，提出臨時提案，靠人數優勢通過，今後委員會秘密會議，參與者必須切結保密，開場前需先全面清場，包括國防部長邱國正在內，所有人需先離場，在門口經過駐衛警以金屬探測器檢查，確認沒有攜帶通訊器材，才可重新進入會場。光是進場的程序，就花了15分鐘，約為實際報告時間的三倍。

立院外交國防委員會通過新的安全規定，包括國防部長邱國正（中）在內所有人員，都需先出場，再經過駐衛警檢查後，方得入內。記者許正宏/攝影
立院外交國防委員會通過新的安全規定，包括國防部長邱國正（中）在內所有人員，都需先出場，再經過駐衛警檢查後，方得入內。記者許正宏/攝影

馬文君 王定宇 國防部

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