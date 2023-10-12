國慶焰火惹議 藍軍三女力首長送暖盧秀燕「明年再辦一次」
國慶焰火10日晚間在台中施放，因為提早20分引發爭議，台中市長盧秀燕昨天在議會道歉。同屬國民黨女性縣市長聯盟的南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠與雲林縣長張麗善，今合體在台中參加活動時送暖，共同為「媽媽市長盧秀燕加油打氣」。黃敏惠更說，「明年在台中再辦一次」。
台中、南投、雲林與嘉義縣市特產入選第60屆金馬獎聯名商品，盧秀燕今早在會定期會備詢，由副秘書長賴淑惠代表出席，與張麗善、許淑華、黃敏惠同台座談。盧秀燕號召成立的女性縣市長聯盟，張麗善、黃敏惠與許淑華都在其中。
針對台中市府舉辦國慶焰火引發的爭議，許淑華說，舉辦大型活動多少都有需要再努力的地方，相信大家都會給中市府加油打氣，看到「媽媽市長」主政之下帶領台中市政，「在媒體民調中盧市長、麗善姐、敏惠姐都是五星縣市長」，值得她多學習。
黃敏惠說，舉辦大型活動不容易，例如最怕塞車但又不能不塞，如果不塞車代表沒人來，台中市府團隊用心規畫國慶焰火活動，給「盧媽媽」的台中團隊鼓勵；有需要改進的，檢討改進可以越來越好，南投、雲林與嘉義3縣市女力長都為「秀燕媽媽」加油。
本屆金馬聯名商品中，台中市推薦霧峰荔枝蜂蜜酒、大甲阿聰師芋泥奶酪蛋糕，雲林縣推薦瑞春醬油、阿甘薯叔產品，南投推薦草屯農會米商品，嘉義市推薦林聰明沙鍋魚頭沙茶醬禮盒。
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