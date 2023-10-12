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防洩密！立委提案禁手機、簽保密 秘密會議搜身進入

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民進黨立委今天在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室，立院駐衛警在門口以探測器對進入會議室人員一一搜身。記者許正宏／攝影
民進黨立委今天在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室，立院駐衛警在門口以探測器對進入會議室人員一一搜身。記者許正宏／攝影

國防部長邱國正今天列席外交國防委員會報告，開會前民進黨立委以程序發言方式，提出臨時案要求表決，委員會上午通過臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，所有參加人員包括官員、立委、議事工作人員等，在實施機密會議時的詢答時，會議會場禁止攜入行動電話、攝影錄影設備、電子器材，含電子手表、手環、立法院二哥大等，相關設備或器材均應置於場外置物櫃存放，不得抄錄內容攜出場外。所有參加人員均應接受立法院駐衛警人員電子探測，所有與會人員均應簽具保密切結書，建立委員會內規。

隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室，立院駐衛警在門口以探測器對進入會議室人員一一搜身，議事人員並將行動電話、立法院二哥大等集中保管。

民進黨立委今天在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室，立院駐衛警在門口以探測器對進入會議室人員一一搜身，議事人員並將行動電話、立法院二哥大等集中保管。記者許正宏／攝影
民進黨立委今天在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室，立院駐衛警在門口以探測器對進入會議室人員一一搜身，議事人員並將行動電話、立法院二哥大等集中保管。記者許正宏／攝影
民進黨立委今天在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室，立院駐衛警在門口以探測器對進入會議室人員一一搜身。記者許正宏／攝影
民進黨立委今天在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室，立院駐衛警在門口以探測器對進入會議室人員一一搜身。記者許正宏／攝影
民進黨立委今天在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室。記者許正宏／攝影
民進黨立委今天在立法院外交國防委員會提出臨時提案，要求舉行機密會議時，確保秘密實施，隨後進行機密會議時，所有人員都被請出會議室。記者許正宏／攝影

立法院 國防部 切結書

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