參加玉山論壇 美國前國安官員：美國不會占盡好處 踢走台灣

美國前白宮國安會亞洲事務資深副主任簡以榮今天說，台積電去外國投資，不代表美國想占盡台灣好處，踢走台灣，其實正好相反，美國想做更多投資，盼和台灣有更多合作。

簡以榮來台參加玉山論壇，他表示，台灣推出新南向政策時，他在台灣，他也涉入過美國產出印太政策的過程，證明方向正確，但腳步要更快一點。過去的事件像是疫情，挑戰了美國過去即時反應的做法，尤其是面對中國大陸的做法，不論是俄烏戰爭、全球化的腳步。現在是開放的自由國家，同時也較脆弱的，華盛頓的政治圈、美國的政治人物講到跟中國大陸的競爭跟挑戰，是用很描述的方式，應是很務實看待世界發生的狀況。

簡以榮說，美國前總統川普政府處理前述的挑戰，也是有很多措施，現在的拜登政府跟很多合作夥伴國家，做了非常多的工作，與川普時期看似不同，但其實是同樣的策略。例如美國前駐聯合國大使克拉芙特還有很多人的工作，為現在的策略打下堅實基礎，拜登政府要延續川普的做法，對大陸的做法，例如半導體的限制，對於美國政策、印太地區方向非常一致．世界要怎麼走，可有某種程度的預測。

簡以榮表示，他跟美國商圈有非常密切合作，包括大銀行、大科技公司、大商會，他能開心講，大家對於台灣的信心高，美國的公司還是想要投資台灣，對台灣有信心，台灣的半導體重要，對全球供應鏈來講，不能被小覷。台積電去日本、德國等地投資，不代表美國想把台灣好處占盡，就把台灣踢走，其實正好相反，美國想做更多投資，希望跟台灣有更多合作，貿易投資也是一樣，這就像結婚一樣。台積電到日德設廠代表整合度更高，起到我方面對威脅對其有恫嚇的作用，應務實討論眼前狀況，而不是講許願清單。 我們在印太地區是緊密連結 不可或缺的角色

簡以榮說，之前所有美國的進口商品，有超過21%來自中國大陸，2017年起百分比逐漸下降，一年下降1%，現在大概是15%的商品來自大陸，東南亞包括台灣都受益，也包括墨西哥，這就是貿易變化。以地緣政治來講，這就是美國的方向，正在把進口多元化，減少從中國大陸進口的比例，包括關稅做法也造成這樣的貢獻，要了解市場的管道，有其他方式可以達成，而不是只有自由貿易協議，現會有些挑戰，必須要有創意作法達成目標。

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