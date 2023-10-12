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參加玉山論壇 美國前國安官員：美國不會占盡好處 踢走台灣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
玉山論壇今進入第二天議程，美國前白宮國安會亞洲事務資深副主任簡以榮提到台積電赴國外投資，表示台積電去外國投資，不代表美國想占盡台灣好處，踢走台灣，其實正好相反，美國想做更多投資，盼和台灣有更多合作。記者屈彥辰／攝影
玉山論壇今進入第二天議程，美國前白宮國安會亞洲事務資深副主任簡以榮提到台積電赴國外投資，表示台積電去外國投資，不代表美國想占盡台灣好處，踢走台灣，其實正好相反，美國想做更多投資，盼和台灣有更多合作。記者屈彥辰／攝影

美國前白宮國安會亞洲事務資深副主任簡以榮今天說，台積電去外國投資，不代表美國想占盡台灣好處，踢走台灣，其實正好相反，美國想做更多投資，盼和台灣有更多合作。

簡以榮來台參加玉山論壇，他表示，台灣推出新南向政策時，他在台灣，他也涉入過美國產出印太政策的過程，證明方向正確，但腳步要更快一點。過去的事件像是疫情，挑戰了美國過去即時反應的做法，尤其是面對中國大陸的做法，不論是俄烏戰爭、全球化的腳步。現在是開放的自由國家，同時也較脆弱的，華盛頓的政治圈、美國的政治人物講到跟中國大陸的競爭跟挑戰，是用很描述的方式，應是很務實看待世界發生的狀況。

簡以榮說，美國前總統川普政府處理前述的挑戰，也是有很多措施，現在的拜登政府跟很多合作夥伴國家，做了非常多的工作，與川普時期看似不同，但其實是同樣的策略。例如美國前駐聯合國大使克拉芙特還有很多人的工作，為現在的策略打下堅實基礎，拜登政府要延續川普的做法，對大陸的做法，例如半導體的限制，對於美國政策、印太地區方向非常一致．世界要怎麼走，可有某種程度的預測。

簡以榮表示，他跟美國商圈有非常密切合作，包括大銀行、大科技公司、大商會，他能開心講，大家對於台灣的信心高，美國的公司還是想要投資台灣，對台灣有信心，台灣的半導體重要，對全球供應鏈來講，不能被小覷。台積電去日本、德國等地投資，不代表美國想把台灣好處占盡，就把台灣踢走，其實正好相反，美國想做更多投資，希望跟台灣有更多合作，貿易投資也是一樣，這就像結婚一樣。台積電到日德設廠代表整合度更高，起到我方面對威脅對其有恫嚇的作用，應務實討論眼前狀況，而不是講許願清單。 我們在印太地區是緊密連結 不可或缺的角色

簡以榮說，之前所有美國的進口商品，有超過21%來自中國大陸，2017年起百分比逐漸下降，一年下降1%，現在大概是15%的商品來自大陸，東南亞包括台灣都受益，也包括墨西哥，這就是貿易變化。以地緣政治來講，這就是美國的方向，正在把進口多元化，減少從中國大陸進口的比例，包括關稅做法也造成這樣的貢獻，要了解市場的管道，有其他方式可以達成，而不是只有自由貿易協議，現會有些挑戰，必須要有創意作法達成目標。

玉山論壇 台積電 台美關係 新南向政策

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