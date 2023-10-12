出席玉山論壇致詞 副總統賴清德：台灣新南向政策扮良善力量

2023玉山論壇昨天揭幕，副總統賴清德今天上午也出席第二天議程「亞洲前瞻圓桌對話」致詞，與各國出席政要對話。

中華民國自2017年首度舉辦「玉山論壇」，此一深具台灣特色的印太區域對話平台成為各國了解中華民國「新南向政策」執行成果的重要窗口，加強台灣「新南向政策」與各國「印太戰略」的合作與鏈結。此次論壇邀請新南向夥伴國家及理念相近國家，包括諾魯、美國、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓、印尼、泰國、印度等國政要、意見領袖及專家學者出席，討論我國「新南向政策」與各國「印太政策」的鏈結與合作發展。受邀出席的重要外賓包括諾魯總統昆洛斯、澳洲前總理莫里森眾議員、美國前駐聯合國大使克拉芙特、日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等。

【中央社／台北12日電】

副總統賴清德今天表示，印太地區是21世紀地緣政治最重要的地域之一，「印太地區和平穩定，世界也會和平繁榮」，台灣推展新南向政策，扮演良善力量，持續與理念相近夥伴努力合作，迎向具備韌性實力的亞洲。

賴副總統上午出席第7屆「玉山論壇」亞洲前瞻圓桌對話，他以全英文致詞表示，期待各界集思廣益，在這次論壇中交換意見，迎向更繁榮美好的亞洲環境。

賴副總統指出，後疫情時代，世界各國面臨許多挑戰，其中印太地區成為21世紀地緣政治最重要的地域之一，不僅為世界貢獻龐大經濟動能，也是世界局勢和平穩定的關鍵，「印太地區和平穩定，世界也會和平繁榮」。

賴副總統表示，新南向政策推展以來，台灣一直扮演良善力量，持續與理念相近夥伴，在共享民主、和平、安全、繁榮基礎上深化合作，透過對話展現多邊意見交流，在總統蔡英文領導下，台灣已經展現「台灣幫助亞洲、亞洲幫助台灣」的精神。

他指出，台灣對新南向國家貿易總額持續增長，屢創新高，彼此不僅經貿關係密切，也為區域穩定做出貢獻；面對世界上的威權主義不斷擴張，期待各界與台灣共同努力，攜手前行，積極展現以民主為規則的立場，攜手迎向具備韌性、堅實實力的亞洲。

台灣亞洲交流基金會11、12日在台北美福大飯店舉行第7屆「玉山論壇」，主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」（Start a New Blueprint for Asia Development）。

論壇邀請新南向夥伴國家及理念相近國家，包括諾魯、美國、日本、澳洲、紐西蘭、菲律賓、印尼、泰國、印度等國政要、意見領袖及專家學者出席，討論台灣「新南向政策」與各國「印太政策」的鏈結與合作發展。

2023玉山論壇昨日揭幕，副總統賴清德今日上午也出席第二天議程「亞洲前瞻圓桌對話」致詞，進場時向與會各國政要揮手致意。記者林俊良／攝影 2023玉山論壇昨日揭幕，副總統賴清德上午也出席第二天議程「亞洲前瞻圓桌對話」致詞向與會各國出席政要握手致意。記者林俊良／攝影

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