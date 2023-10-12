快訊

12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本…「這星座」建議國旅就好

2023兩岸和平調查 59.5%盼「維持現狀」達新高點

連假塞爆雙鐵票價要漲了？王國材給答案

不在籍投票草案送立法院 中選會：先推公投再推選人

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
李進勇提到，不在籍投票草案已經送到立法院，希望立法院推動，會先從公投開始，如果順利，再推動較為複雜的人部分。記者張睿廷／攝影
李進勇提到，不在籍投票草案已經送到立法院，希望立法院推動，會先從公投開始，如果順利，再推動較為複雜的人部分。記者張睿廷／攝影

立法院內政部委員會今天審查中選會預算，邀請中選會主委李進勇列席備詢。李進勇說，不在籍投票草案已經送到立法院，希望立法院推動，會先從公投開始，如果順利，再推動較為複雜的人部分。

民眾黨立委陳琬惠指出，如果有不在籍投票，便能保障大家的投票權，不在籍投票還在協商，台灣沒有相關制度，可以先推公投，再推一般選舉。

李進勇說，中選會主管的公投法不在籍投票草案，已送到立法院，期盼立法院推動，這僅是推動不在籍投票的第一步，會先從對事情的公投開始，從移轉投票先行，如果實施順利，有經驗後，可以擴大到其他方式，也就是針對比較複雜的人，這部分是內政部主管，目前也有在研議中。

不在籍投票 李進勇 中選會

延伸閱讀

中選會委員提名名單出委員會 拜會立法院長尋求支持

中選會委員提名名單出委員會 無異議送立法院院會

立院審中選會委員提名 同意保障受刑人投票權

民眾確診無法投票興訟控中選會違法 判決結果出爐

相關新聞

不在籍投票草案送立法院 中選會：先推公投再推選人

立法院內政部委員會今天審查中選會預算，邀請中選會主委李進勇列席備詢。李進勇說，不在籍投票草案已經送到立法院，希望立法院推...

立院外委會通過保護機密提案 不限機密會議後對外放話

立法院外交國防委員會上午通過臨時提案，要求舉行機密會議時，不可以攜帶行動電話、攝影錄影設備，所有參加人員均應簽具保密切結...

國慶焰火惹議 藍軍三女力首長送暖盧秀燕「明年再辦一次」

國慶焰火10日晚間在台中施放，因為提早20分引發爭議，台中市長盧秀燕昨天在議會道歉。同屬國民黨女性縣市長聯盟的南投縣長許...

防洩密！立委提案禁手機、簽保密 秘密會議搜身進入

國防部長邱國正今天列席外交國防委員會報告，開會前民進黨立委以程序發言方式，提出臨時案要求表決，委員會上午通過臨時提案，要...

才邁第一步就擦槍走火 藍白合能趕上最後大限？

國民黨、民眾黨昨天針對「藍白合」議題首度進行幕僚商討，國民黨正式回覆一周內舉辦藍白合「會前會」的五點具體建議。但好不容易踏出第一步，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室馬上就向媒體釋出沒有得到國民黨回應「已讀不回」，國民黨總統參選人侯友宜陣營發聲明駁斥，柯辦隔空再叫侯辦回應「三項具體主張」。 柯文哲競選總幹事黃珊珊昨晚受訪拋出10月底前要做決定，是就是，不是就不是。今天柯辦透露，已決定在14日下午雙方幕僚針對藍白合議題進行「會前會」。然而合談未登場雙方就先駁火，「藍白合」前景令人擔憂...

公投電子連署系統 李進勇：明年2月決定上線時間

外界關注公投電子連署系統進度。中選會主委李進勇今天說，到今年7月止，資安署認為有資安弱點的部分都已修復，行政院稽核提出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。