不在籍投票草案送立法院 中選會：先推公投再推選人

立法院內政部委員會今天審查中選會預算，邀請中選會主委李進勇列席備詢。李進勇說，不在籍投票草案已經送到立法院，希望立法院推動，會先從公投開始，如果順利，再推動較為複雜的人部分。

民眾黨立委陳琬惠指出，如果有不在籍投票，便能保障大家的投票權，不在籍投票還在協商，台灣沒有相關制度，可以先推公投，再推一般選舉。

李進勇說，中選會主管的公投法不在籍投票草案，已送到立法院，期盼立法院推動，這僅是推動不在籍投票的第一步，會先從對事情的公投開始，從移轉投票先行，如果實施順利，有經驗後，可以擴大到其他方式，也就是針對比較複雜的人，這部分是內政部主管，目前也有在研議中。

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